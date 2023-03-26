斥資1.5億元！台中2期果菜冷鏈配銷中心動工　市府：明年啟用

▲斥資1.5億元的台中2期果菜冷鏈配銷中心今天動工，市府表示，將於明年啟用。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

台中果菜批發市場今（26）日舉辦新建工程上樑典禮，宣告冷鏈配銷中心建物主體近完成，緊接展開第2期配銷改善工程，工程經費預估1億4850萬元，預計明年啟用。台中市副市長王育敏表示，市府未來仍會持續積極爭取相關經費，以全方位營銷為目標，提升整體服務品質。

農業局表示，台中果菜批發市場為全市一等農產品批發市場，提供國產及進口農產品交易平台，每日交易量約620公噸，交易金額約2000萬元，近3年平均交易量18.4萬公噸，僅次於台北及新北市果菜市場，為國內第3大消費地果菜市場。

農業局說明，配合國際外銷需求、國內消費習慣改變與需求量增加，農業局與台中果菜運銷公司積極辦理台中果菜批發市場整體規劃，爭取中央補助第1期新建冷鏈供應工程5940萬元，解決場內冷藏庫不足，缺乏集貨、分級包裝場等窘境；第1期冷鏈供應工程去年8月動工，規劃興建冷藏庫約430坪、蔬果集貨包裝場100坪等設備，目前執行率近60%，工程進度持續推動中。

此外，第2期冷鏈配銷改善工程，規劃增建低溫處理供貨區160坪、低溫截切分級包裝場527坪、農藥殘留檢驗中心30坪等作業場域，除提升全市蔬果品質及穩定農產品供應量外，也提供農產品低溫挑揀、截切、分裝等處理客製化供貨服務，未來將結合全市校園午餐供應食材及觀光旅遊模式，轉型成為中部第一個大型現代化農產品批發市場。

農業局提到，台中果菜批發市場第2期冷鏈配銷改善工程，工程經費預估1億4850萬元，目前已積極向中央申請補助8250萬元，市府及台中果菜運銷股份有限公司自籌配合款6,600萬元，市府以實際行動落實對承銷人與供應人的照顧與協助，並強化在地農產服務的階段性建設。