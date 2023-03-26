國小棒球員扶「彎腰婆婆」過馬路　30秒片瘋傳！千人讚爆：在台中

網搜小組／許力方報導

「我們看到了孩子們擁有一顆溫暖的心。」有路人目擊，台中有2名棒球小球員看見路上有行動不便的婆婆要過馬路，熱心上前陪同攙扶，過程被拍下瘋傳臉書，網友讚爆大呼他們是「真正的男子漢」、「請表揚」。

台中大雅區的上楓國小棒球隊23日上午透過臉書發表了這段30秒的影片，畫面中，校門口前路口處，有兩名身穿球衣的小學生，看到路邊有一名老婆婆幾乎90度彎著腰，腳步蹣跚地要過馬路，其中一人二話不說上前攙扶，站在左側來車方向，緩慢的陪同老婆婆穿越楓林街。馬路另一頭，另一名小球員則提著隨身行李耐心等待。

整段約30秒影片，等到老婆婆順利回到推車旁後，兩人就提起行囊繼續前進。過程全被拍下來，棒球隊上傳到臉書：「我們看到了孩子們擁有一顆溫暖的心，謝謝兩位充滿愛心，雖然兩天前剛出大包，但真的值得讚賞跟鼓勵。」感嘆地說「平時嬉鬧、偶爾頑皮、突然的出大包、平時總是提醒保持正向的心態跟態度」，期望孩子們能保持正向態度，持續加油。

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▲國小棒球員扶「彎腰婆婆」過馬路，30秒片瘋傳。（圖／翻攝臺中市大雅區上楓國小棒球隊）



目擊網友現身還原，當時看到小球員先幫老婆婆把推車推到對向，再走過去攙扶老婆婆過馬路，「他真的很棒」、「拍的時候，滿滿的感動」！

影片受到各社團轉發，吸引超過2000人按讚，網友看了紛紛大讚「好棒的孩子」、「好樣！比打一場好球還好！加油」、「課業、球技、品德長期要求，好好展現在日常生活中」、「人都有善心，能付出行動不易。父母師長教育的太棒了」、「終於有正能量的畫面，弟弟好棒棒」、「請表揚」、「善良的孩子，父母親引以為傲」、「好人一生平安」、「台灣還是有救的」、「這個不讚不行」、「台灣是一個很棒的地方」、「在台中！」