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賴清德認了「接見兄弟有點尷尬」　蔡其昌：盼你用總統身份見統一獅

▲▼中信兄弟致贈背號「100」的球衣給總統蔡英文、副總統賴清德。（圖／總統府直播）

▲中信兄弟致贈背號「100」的球衣給總統蔡英文、副總統賴清德。（圖／總統府直播）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文、副總統賴清德27日一同接見中華職棒總冠軍隊伍中信兄弟。身為「獅迷」的賴清德致詞時坦言「有點尷尬」，不過還是衷心恭喜兄弟，期待能再度贏得總冠軍；隨後，兼任中職會長的立法院副院長蔡其昌也開玩笑說，相信賴清德希望接見統一獅，「我希望你用總統身份來接見統一獅」。

身為著名統一獅資深球迷的賴清德在致詞時表示，感謝總統給他機會，可以一起來接見總冠軍隊伍，不過他也笑著承認，「雖然有點尷尬」，但他強調，還是衷心恭喜兄弟能夠再度贏得總冠軍，「我可以歡迎大家，我深感榮幸，我也感謝蔡其昌總會長，爭取到世界棒球經典賽A組賽事到台灣比賽。」

賴清德接著說，國家隊裡面，兄弟的球員就有6位，棒球經典賽雖然沒有辦法到東京、美國，但他身為球迷會認為，應該要給每一位球員獎金。他還特別點名吳哲源應該加薪，在對上荷蘭隊的那一場比賽非常精彩，可以投這麼長的局數沒有失分，荷蘭隊很強，但對他的球路一籌莫展，「真是太精彩，我要向你致敬」。最後他說，再次感謝總統，感謝大家，大家一起加油，對外我們都是「台灣隊」，一起挺台灣。

接著，蔡其昌致詞時開玩笑地說，他相信賴清德希望接見統一獅，但剛剛有問了中信兄弟的總教練林威助，「我想你應該是沒有機會啦，不過我希望你用總統的身份來接見統一獅」。

在最後互贈禮品的環節，中信兄弟為蔡英文、賴清德都分別準備了一件背號「100」，且繡有名字的兄弟球衣，象徵「100分的總統」與「100分的副總統」。由於賴清德是著名的統一獅球迷，拿著中信兄弟的球衣讓他笑得有些尷尬，蔡其昌還上前把賴清德的名字朝向媒體鏡頭，引起在場賓客哄堂大笑，連蔡英文都轉頭跟蔡其昌說「你很會挑釁耶」。

▼中信兄弟致贈背號「100」的球衣給總統蔡英文、副總統賴清德。（圖／總統府直播）

▲▼中信兄弟致贈背號「100」的球衣給總統蔡英文、副總統賴清德。（圖／總統府直播）

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關鍵字：

賴清德蔡英文中信兄弟

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