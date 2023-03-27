分析馬英九訪陸1影響　郭正亮：台灣安全的保障

▲前總統馬英九。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報到

前總統馬英九27日下午將前往大陸展開「祭祖和平之旅」，預計前往上海、南京、武漢、長沙、重慶，不會到北京，前立委郭正亮分析，馬英九去大陸讓世界知道說兩岸不是完全敵對，也不是都是美國的說法，有平衡作用，更凸顯出台灣內部的多元，「這搞不好是台灣安全的保障」。

郭正亮在《國際直球對決》表示，這回大陸行，馬英九知道兩岸情況，所以不去北京，把它定調成祭祖青年交流，中華民國歷史之旅，他的行程有一點暗示中華民國在大陸是有連結的，因為在民進黨執政下這段過去是被切掉的，所以這也考驗馬英九如何去表述。

郭正亮說，大家在看兩岸關係，已經有3個主軸浮現，第一是避戰，這是要選總統的民進黨主席賴清德必須處理的，再來是交流跟對話，這也是民進黨的問題，他們抓住台灣民眾畏懼統一的心情，對陸太親近有人會害怕，但去年地方選舉避戰這個沒有像現在高漲，如今民進黨去美國不一定得分，他要擔心整個美國塑造的基調。

馬英九訪陸之旅十分緊湊，第一天短暫過境上海直奔南京，明28日前往中山陵拜謁國父孫中山，預計發表重要演說。這次行程安排南京、武漢、長沙、重慶、上海多地參訪，除了回老家祭祖，主軸緊扣回顧抗戰歷史，將走訪國民政府首都南京總統府、拉貝故居，南京大屠殺紀念館，武漢辛亥革命武昌起義紀念館、南嶽忠烈祠、抗戰中國戰區第四受降區儀式所在地、重慶抗戰遺址博物館、張自忠烈士陵園，最後回上海參訪四行倉庫、和平飯店和豫園做結尾。