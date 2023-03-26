台宏82年邦誼斷　他分析中共「新兩手策略」

▲外交部撤宏都拉斯國旗。（圖／記者呂晏慈攝）

記者皮心瑀／台北報導

我外交部26日早上9時30分正式宣布與宏都拉斯斷交，而宏都拉斯隨後便與中國大陸簽屬建交公報。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，對岸已重新認識台灣，不甘老是扮演民進黨貴人角色，但在對台手段，卻是硬的太硬，軟的不夠軟。

外交部長吳釗燮26日上午舉行記者會，宣布與宏都拉斯斷交，稱過去一段時間在我方努力，台宏雙邊關係曾經一度平穩，但是中國大陸對宏都拉斯的利誘未曾停歇，宏國政府則同時向我方所求高達數十億美元的經濟援助，並對兩方的援助方案進行比價。

游盈隆說，今年是台灣總統大選年，近兩個月兩岸明顯融冰，主要是因為陸方主動，台方買單，雙方一拍即合，包括解禁金門高梁酒在內的農魚食品共63項、雙方開放10個航班航點、金門小三通，中共高規格接待國民黨副主席夏立言等人，引渡押解重要人犯返台等等，都傳達了雙方重啟交流互動的善意和期待。

其中，游盈隆提到，前總統馬英九的清明祭祖之旅，無疑是中共今年對台策略的一個環節，中共藉此獲得一支還算不錯的槓桿，撐起兩岸一家親、骨肉親情的場景，這樣的招數有沒有用，大家心裡明白。

中國大陸對台外交立場則是「硬的更硬」。游盈隆指出，宏都拉斯與中國大陸建交，刻意挖我牆腳，另近中共軍機軍艦仍持續侵台擾台，沒有停止的跡象；未來變本加厲，不會讓人感到意外，只是2024台灣總統大選才剛開始熱身，時間還早，中共之後又有什麼手段，值得注意。