　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭無人機被擊落！俄國境內爆炸致3傷　城鎮中心直接破一個洞

▲▼烏克蘭一架無人機26日遭俄軍擊落後引發爆炸。（組圖／達志影像／美聯社、翻攝自推特）

▲烏克蘭一架無人機26日遭俄軍擊落後引發爆炸。（組圖／達志影像／美聯社、翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯國防部聲稱，烏克蘭有一架無人機26日在距離烏克蘭邊境400公里的基列耶夫斯克（Kireyevsk）遭俄軍防空系統擊落。俄羅斯官媒指出，這架無人機被擊落後引發爆炸，並造成了至少3人受傷。

據BBC報導，俄羅斯執法部門認為，這架無人機可能是裝有炸藥的圖波列夫Tu-141無人偵察機（Tupolev Tu-141 Strizh），因此俄羅斯國防部在當地26日下午3時20分出動防空系統將其擊落。

俄國官媒指出，無人機被擊落後在人口稠密區引發了一場爆炸，並在這個位於莫斯科以南220公里的城鎮中心留下一個大坑，多棟公寓受損。雖然有至少3人在這場爆炸中受傷，但當局未收到任何嚴重的人員傷亡通報。

俄羅斯國防部隨後發布聲明，指責烏克蘭試圖發動襲擊，同時表示，「俄軍部署在圖拉地區（Tula）的S-300和鎧甲-S1（Pantsir-S1）防空系統組合為當地提供了可靠的掩護，而Pole-21電子戰綜合體更是直接讓烏克蘭無人機失去方向。」

烏克蘭此前否認了有關使用爆炸無人機襲擊俄羅斯平民的說法，但烏方至今尚未就此一事件發表評論。報導強調，俄羅斯自去年2月全面入侵烏克蘭以來，已多次使用飛彈襲烏，並向烏克蘭部署逾百架無人機。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／董娘賣股！　85度C母公司慘跌停
大S贏了！　汪小菲將被強制扣款750萬
今午後迎雨！　周四變天「半個台灣濕答答」
狒狒現身台鐵機廠！　廠長曝最新去向
20黑衣人堵高中校門！　悍媽撂人「接女兒下課」
又有董娘賣股　5億現金入袋！股民見「1警訊」喊快跑
快訊／國10垃圾車+3小車追撞　路段封閉慘淪「停車場」
快訊／把旅客當盤子　高雄觀光局出重手公布店名
新員工報到！　狒狒閒逛台鐵機房畫面曝
快訊／新北小六男童14樓墜地亡！　媽媽撫屍崩潰無法言語

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本西裝店老闆太狂　「全套西裝皮鞋」征服4000公尺神山

媽媽走在前面　1歲童在家門口「瞬間遭郊狼攻擊」驚險畫面曝光

英國最大陸上油田漏油　200桶儲油層液體流入普爾港

烏克蘭無人機被擊落！俄國境內爆炸致3傷　城鎮中心直接破一個洞

被蚊子咬引發敗血症！34歲女陷入昏迷　醒來發現「四肢全沒了」

爸媽偏心哪個孩子？　Netflix「1使用習慣」秒揭真相

馬斯克稱推特現值僅約200億美元　不到收購價一半

北韓今連射2飛彈　威懾美國航母投入韓美軍演「還可能準備核試」

2000顆羊頭骸骨出土！埃及挖出大批動物木乃伊　文物部：還有母狗

烏軍挑戰者2型坦克完訓　英國防部公布影片

巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

林俊傑演唱會合體鄭容和！　清唱《小酒窩》..他笑：不太適合XD

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

李宰旭被誇身材好...耳朵紅了！　記者會大撩：來韓國聯絡我

男開趴女友突視訊查勤　他預錄3版影片哄騙成功

吳釗燮：宏索援款像賄賂　勒「743億」白紙黑字曝！

DIY迴轉壽司「生魚片噴飛」　彈射力太大？網笑：投石機

日本西裝店老闆太狂　「全套西裝皮鞋」征服4000公尺神山

媽媽走在前面　1歲童在家門口「瞬間遭郊狼攻擊」驚險畫面曝光

英國最大陸上油田漏油　200桶儲油層液體流入普爾港

烏克蘭無人機被擊落！俄國境內爆炸致3傷　城鎮中心直接破一個洞

被蚊子咬引發敗血症！34歲女陷入昏迷　醒來發現「四肢全沒了」

爸媽偏心哪個孩子？　Netflix「1使用習慣」秒揭真相

馬斯克稱推特現值僅約200億美元　不到收購價一半

北韓今連射2飛彈　威懾美國航母投入韓美軍演「還可能準備核試」

2000顆羊頭骸骨出土！埃及挖出大批動物木乃伊　文物部：還有母狗

烏軍挑戰者2型坦克完訓　英國防部公布影片

台大研究「費洛蒙取代蜂巢蜂王」　解決瓜農授粉困境

快穿制服來！爽玩樂園「只要555元」　地址對中2字下殺450元

外交部不排除「雙重承認」　朱立倫怒：在鼓勵邦交國與陸建交？

00878「姊妹ETF」今上市　法人投資教戰

董娘賣股效應！85度C母公司跌停　觀光股慘受累

日本西裝店老闆太狂　「全套西裝皮鞋」征服4000公尺神山

買機票「先享後付」　樂桃宣布攜手AFTEE！買票爽抽上萬點數

台宏斷交後捷克代表團來訪　經長王美花：加強與民主國家合作

賴清德認了「接見兄弟有點尷尬」　蔡其昌：盼你用總統身份見統一獅

維京群島總督首度率團訪台　深化雙方交流合作

桃園妹騎車買腸粉擋路！　網看24秒香香片選擇原諒

國際熱門新聞

影片曝！她上廁所低頭驚見大蟒蛇　整條塞滿排水管

搭飛機AirPods被偷　她靠「截圖」抓賊

老公驟逝！人妻「愛上小叔」生2女

外星人帶走8000人類！　「時空旅人」：地球主人將來到

薯條吃下去怪怪的　女獲賠2270萬

影片曝！　轎車輾輪胎噴飛2m高空重摔

4寶媽掉進「世界最危險植物」崩潰

科技業裁員已超過去年總和　518家第一名是它

密西西比州龍捲風「滅鎮」慘況照曝光

日男疑涉間諜遭逮　身分為藥廠員工

歐盟警告白俄若存放俄核武　將面臨制裁

雷曼前高層預言慘劇重演：美國50家銀行會倒

比狒狒致命！　美國動物園2隻老虎逃脫

華府緊盯俄核武動向　未看到普丁在白俄羅斯部署

更多熱門

相關新聞

北韓今連射2飛彈　「可能準備核試」

北韓今連射2飛彈　「可能準備核試」

南韓聯合參謀本部27日表示，美國核動力航母與南韓軍隊展開聯合登陸演習之際，北韓（朝鮮）當天上午7時後自黃海北道向朝鮮東海（日本海）發射2枚短程彈道飛彈（SRBM）。日本防衛省透露，飛彈最高高度約50公里，飛行約350公里後落在日本專屬經濟區（EEZ）之外。韓媒認為，北韓還可能準備進行第7次核試。

烏軍挑戰者2型坦克完訓　英國防部公布影片

烏軍挑戰者2型坦克完訓　英國防部公布影片

歐盟警告白俄若存放俄核武　將面臨制裁

歐盟警告白俄若存放俄核武　將面臨制裁

日相岸田：今日烏克蘭可能是明日東亞

日相岸田：今日烏克蘭可能是明日東亞

英擬供烏克蘭貧鈾彈　普丁嗆將以牙還牙

英擬供烏克蘭貧鈾彈　普丁嗆將以牙還牙

關鍵字：

軍武國際軍武烏克蘭俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

許瑋甯才宣布嫁邱澤1年「家逢巨變」！

午後變天！下波「全台雷雨」　連假天氣出爐

林郁婷拳擊世錦賽銅牌突遭撤銷！

老外飯店高層：台灣吃到飽刷新三觀

快訊／劉亞仁染毒藏50天後首現身！「淒慘臉色曝光」

孫女偷換！觀音畫像變超人力霸王

獨／妹子下面癢爆！　醫揪「可愛6腳蟲」無限暢飲中

今晚雨來了！「全台中獎」時間曝　連假再變天

黃曉明baby離婚首同場「尷尬畫面曝」！

小朋友「少吃這1類魚」！台大醫示警：鼻咽癌機率多7倍

小五生露營被罰跪！高市凌晨撤換校長

我剩13個邦交國　台大教授揭「全斷交後果」

攝影師拍戲墜谷身亡1年和解談不攏！「遺孀開1條件遭拒」

BLACKPINK高雄嗑鍋餐廳曝光「包場要價36萬」

即／狒狒逃脫記第16天！台鐵富岡基地現蹤

更多

最夯影音

更多
巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵
趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

林俊傑演唱會合體鄭容和！　清唱《小酒窩》..他笑：不太適合XD

林俊傑演唱會合體鄭容和！　清唱《小酒窩》..他笑：不太適合XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面