　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏軍挑戰者2型坦克完訓　英國防部公布影片

文／中央社記者陳韻聿倫敦26日專電

英國國防部今天表示，烏克蘭官兵和志願者已在英國完成操作與維護「挑戰者2型」坦克的訓練並返回烏國。國防大臣華勒斯（Ben Wallace）強調，英國將盡全力支持烏克蘭，無論需要多久。

▲英國訓練烏克蘭軍隊，烏軍成員在挑戰者2戰車上揮舞國旗。（圖／路透）

▲英國訓練烏克蘭士兵操作挑戰者2型坦克。（圖／路透）

英國1月率先宣布向烏克蘭供應14輛主戰坦克「挑戰者2型」（Challenger 2）以及彈藥、零件，是第一個向烏克蘭軍方提供西方坦克的國家。同月底，烏方人員抵英接受訓練，受訓者包含已具實戰經驗以及軍事經驗趨近於零的志願者。

英國國防部官員近期曾公開表示，挑戰者2型預計3月底運抵烏國；基於安全考量，英方不會事先透露交運日期。國防部今天僅指出，坦克「很快」就會送到烏克蘭武裝部隊手上。

隨著烏方人員返國，英國國防部今天釋出26分鐘的紀錄片，揭露訓練幕後。根據影片說明，對烏軍的訓練內容和強度相當於將英國陸軍長達數個月的正規課程濃縮至約1個月。訓練場地模擬多樣作戰地形和氣候條件，課程包含坦克實彈射擊。

陸軍參謀長桑德斯（Patrick Sanders）上將在片中表示，縱使戰爭結束，英國仍將持續協助烏克蘭強化自我防衛能力，因為「來自俄羅斯的威脅不會很快衰退」。

一名烏方人員分享，儘管不容易，他仍要努力維持自己「原來的樣子」，以便戰後儘快回到平民狀態。然而，所有在戰場上的烏克蘭人只消回想數個月前的景況，就會領悟到自己「已回不去了」。

英方近日表示，供應給烏方搭配挑戰者2型使用的彈藥含有貧鈾（又稱衰變鈾）。貧鈾彈能更輕易穿透裝甲，卻足以損害使用者和平民的健康。儘管含鈾，根據聯合國裁軍研究所（United Nations Institute for Disarmament Research）的定義，貧鈾裝甲彈不屬於核武。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）則藉故稱俄方遭遇來自西方的核威脅，並於25日宣布將於白俄羅斯境內部署戰術核武，相關儲存設施預計於7月1日以前完工。此外，俄方將於4月開始訓練白俄武裝部隊操作能搭載核彈頭的伊斯坎德（Iskander）飛彈系統。

不過，根據俄、中22日在中國國家主席習近平訪俄期間發布的聯合聲明，俄中雙方除了重申核戰爭打不得，也指出「所有核武器國家都不應在境外部署核武器並應撤出在境外部署的核武器」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
《流星花園2》導演突過世！享壽66歲　柴智屏悲證實
貝克宇回台灣！飛美留學變帥了…崔佩儀母子團聚
張育成坐整場板凳！　紅襪教頭曝狀況
國小棒球員扶「彎腰婆婆」過馬路　30秒片瘋傳！千人讚爆：在台
2波「全台有雨」　連假溼答答時間曝
影片曝！她上廁所低頭驚見大蟒蛇　整條塞滿排水管

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2000顆羊頭骸骨出土！埃及挖出大批動物木乃伊　文物部：還有母狗

烏軍挑戰者2型坦克完訓　英國防部公布影片

影片曝！她上廁所低頭驚見大蟒蛇　整條塞滿排水管

比狒狒致命！　美國動物園2隻老虎逃脫

快訊／北韓又射！　今晨向日本海發射彈道飛彈

科技業裁員已超過去年總和！518家砍逾17萬人　第一名是它

歐盟警告白俄羅斯：若讓普丁存放核武　將面臨制裁

華府緊盯俄核武動向　未看到普丁在白俄羅斯部署

恐怖影片曝！轎車輾輪胎「噴飛2公尺高空」　頭下腳上重墜地

日本男疑涉間諜行為北京遭逮　身分為藥廠員工

巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

林俊傑演唱會合體鄭容和！　清唱《小酒窩》..他笑：不太適合XD

李宰旭被誇身材好...耳朵紅了！　記者會大撩：來韓國聯絡我

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

男開趴女友突視訊查勤　他預錄3版影片哄騙成功

吳釗燮：宏索援款像賄賂　勒「743億」白紙黑字曝！

DIY迴轉壽司「生魚片噴飛」　彈射力太大？網笑：投石機

2000顆羊頭骸骨出土！埃及挖出大批動物木乃伊　文物部：還有母狗

烏軍挑戰者2型坦克完訓　英國防部公布影片

影片曝！她上廁所低頭驚見大蟒蛇　整條塞滿排水管

比狒狒致命！　美國動物園2隻老虎逃脫

快訊／北韓又射！　今晨向日本海發射彈道飛彈

科技業裁員已超過去年總和！518家砍逾17萬人　第一名是它

歐盟警告白俄羅斯：若讓普丁存放核武　將面臨制裁

華府緊盯俄核武動向　未看到普丁在白俄羅斯部署

恐怖影片曝！轎車輾輪胎「噴飛2公尺高空」　頭下腳上重墜地

日本男疑涉間諜行為北京遭逮　身分為藥廠員工

洋基頂級新秀沃爾佩擠進開幕戰　可望大聯盟處女秀先發游擊

《流星花園2》知名導演突過世！享壽66歲　「再2周就生日」柴智屏悲證實

馬英九赴陸高規格元首級待遇　總統府：期待確保此行便利安全

分析馬英九訪陸1影響　郭正亮：台灣安全的保障

林右昌：房貸補貼延至明年　擴大適用族群需「從長計議」

她買枇杷被笑「吃這水果都是老人」　網曝行情：沒錢吃不起

機車違規左轉拒檢又闖紅燈　罰600變3萬3！還要扣照1年7個月

2000顆羊頭骸骨出土！埃及挖出大批動物木乃伊　文物部：還有母狗

台積電跌6元至533　台股跌逾40點堅守15800

iOS 17研發策略修正　外媒曝可能有特殊功能更新

去親媽媽的嘴嘴！阿柴連啵5下　轉身萌看鏡頭：有拍到嗎？

國際熱門新聞

搭飛機AirPods被偷　她靠「截圖」抓賊

影片曝！她上廁所低頭驚見大蟒蛇　整條塞滿排水管

老公驟逝！人妻「愛上小叔」生2女

影片曝！　轎車輾輪胎噴飛2m高空重摔

薯條吃下去怪怪的　女獲賠2270萬

外星人帶走8000人類！　「時空旅人」：地球主人將來到

4寶媽掉進「世界最危險植物」崩潰

科技業裁員已超過去年總和　518家第一名是它

西西比州龍捲風「滅鎮」慘況照曝光

日男疑涉間諜遭逮　身分為藥廠員工

歐盟警告白俄若存放俄核武　將面臨制裁

雷曼前高層預言慘劇重演：美國50家銀行會倒

比狒狒致命！　美國動物園2隻老虎逃脫

華府緊盯俄核武動向　未看到普丁在白俄羅斯部署

更多熱門

相關新聞

夫妻花3700萬買村　調60%租金逼人搬

夫妻花3700萬買村　調60%租金逼人搬

近日英國一對享受奢華生活的百萬富翁夫婦，花了100萬英鎊（約新台幣3709萬元）買下威爾士北部的阿伯萊芬尼村，還調高了60%的租金迫使居民搬走。

永三汽車取得英國BAC跑車代理權

永三汽車取得英國BAC跑車代理權

日相岸田：今日烏克蘭可能是明日東亞

日相岸田：今日烏克蘭可能是明日東亞

烏克蘭稱穩住巴赫姆特　北歐擬建聯合防空系統

烏克蘭稱穩住巴赫姆特　北歐擬建聯合防空系統

習向俄烏遞橄欖枝　一改戰狼外交

習向俄烏遞橄欖枝　一改戰狼外交

關鍵字：

英國烏克蘭挑戰者坦車戰車俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

許瑋甯才宣布嫁邱澤1年「家逢巨變」！

午後變天！下波「全台雷雨」　連假天氣出爐

林郁婷拳擊世錦賽銅牌突遭撤銷！

老外飯店高層：台灣吃到飽刷新三觀

孫女偷換！觀音畫像變超人力霸王

獨／妹子下面癢爆！　醫揪「可愛6腳蟲」無限暢飲中

小朋友「少吃這1類魚」！台大醫示警：鼻咽癌機率多7倍

小五生露營被罰跪！高市凌晨撤換校長

黃曉明baby離婚首同場「尷尬畫面曝」！

今晚雨來了！「全台中獎」時間曝　連假再變天

我剩13個邦交國　台大教授揭「全斷交後果」

北藝大女神海邊脫了！家長出聲驅趕：妳太辣

金控褪色！一表秒懂配息困境　3家恐發不出、2家挖老本收買投資人

攝影師拍戲墜谷身亡1年和解談不攏！「遺孀開1條件遭拒」

BLACKPINK高雄嗑鍋餐廳曝光「包場要價36萬」

更多

最夯影音

更多
巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵
趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

林俊傑演唱會合體鄭容和！　清唱《小酒窩》..他笑：不太適合XD

林俊傑演唱會合體鄭容和！　清唱《小酒窩》..他笑：不太適合XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面