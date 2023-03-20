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腸病毒升温！監測顯示3病毒活躍於社區　最有效預防「勤洗手」

▲▼疾管署腸病毒重症指揮官黃玉成教授會同相關人員與花蓮慈濟醫院、門諾醫院分享防治精進作為。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲▼疾管署腸病毒重症指揮官黃玉成教授會同相關人員與花蓮慈濟醫院、門諾醫院分享防治精進作為。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國內腸病毒疫情隨新冠疫情逐步解封有向上攀升的趨勢，因此疾病管制署及花蓮縣衛生局為提升腸病毒重症責任醫院醫療設備服務，由疾管署腸病毒重症指揮官林口長庚醫院黃玉成教授、疾管署東區管制中心、衛生局長朱家祥和疾管科長進行輔導訪查，與慈濟醫院王立信顧問、門諾醫院游冬齡醫療副院長及相關同仁進行交流，分享防治精進作為，降低重症發生率。

▲▼疾管署腸病毒重症指揮官黃玉成教授會同相關人員與花蓮慈濟醫院、門諾醫院分享防治精進作為。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，依據疾病管制署監測資料顯示，今年3月5日至3月11日，國內腸病毒門急診就診計2,332人次，較前一週2,277人次略升2.4%，近期全國腸病毒門急診就診人次呈緩升趨勢，且實驗室監測顯示腸病毒71型、腸病毒D68、克沙奇A型等不同型別腸病毒於社區活動，疫情傳播風險存在，需提高警覺外，重症責任醫院的整備更為重要，因此疾管署及衛生局以實地輔導訪查的模式，與本縣責任醫院進行討論，黃玉成教授以個案就醫及治癒案例進行分享、另外也提供腸病毒疫苗研發進度相關資訊，並與第一線服務同仁進行意見交流，希望醫院能持續提供更精進照顧及醫治病患之措施。
   
朱家祥指出，花蓮縣腸病毒重症責任醫院為慈濟及門諾醫院，為杜絶疫情延伸及重症病例發生，透過這次的輔導訪視，檢視醫院相關作業流程，強化醫療服務品質，避免錯失病患的搶救時機，即時提供病患醫療完善的治療及治癒。

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▲▼疾管署腸病毒重症指揮官黃玉成教授會同相關人員與花蓮慈濟醫院、門諾醫院分享防治精進作為。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

朱家祥提醒防範腸病毒和新冠肺炎一樣，要注意手部衛生、勤洗手，腸病毒傳染力強，除了幼兒之外，青少年甚至是成人都有感染腸病毒的可能，只是大多症狀較輕微，與感冒不易區分，最有效的預防方法為正確勤洗手。
 
衛生局呼籲，若家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，應在家休息，不要上學，且儘可能不讓病童與其他幼童同室，並儘量減少接觸，病患之排泄物（糞便、口鼻分泌物）應小心處理，處理完畢也要立即洗手；並請注意觀察家中患者是否出現腸病毒感染併發重症的前兆病徵，例如「持續發燒、嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力」、「肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）」、「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快」等。一旦出現上述病徵，請務必立即轉送腸病毒重症責任醫院接受適當治療，以免錯過治療的黃金時間。
 

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腸病毒升温監測病毒社區重症責任醫院洗手

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