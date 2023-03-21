窒息式性愛玩過火！伴侶猝死他陪屍6天　沒報警卻狂搜這些關鍵字

▲張男與伴侶玩「窒息式性愛」玩過火，伴侶昏迷倒地，張男卻怕吸毒曝光沒將人送醫，伴屍6天後才被發現。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者蔡怡萍／台中報導

台中一對情侶相約在住處大玩「窒息式性愛」，還施用毒品助興，張男以麻繩、膠帶綑綁伴侶的雙手，並將眼睛、嘴巴都封住，不料玩得太過火、伴侶缺氧陷入昏迷，張男情急不知所措、又害怕報案毒品會被發現，直到6天後因伴侶的家屬遲遲找不到人，報警追查才找到人並發現已發黑死亡，台中地院依過失致死罪判張男2年徒刑；施用、轉讓毒品各判3月徒刑。

檢警調查，35歲張男與伴侶於2022年9月15日，約在住處開趴，由張男提供安非他命等毒品，並買來麻繩與膠帶等工具，張男將伴侶雙手綑綁、並將他腰部、雙眼、嘴巴都以膠帶纏繞，追求「窒息式性愛」的刺激。

不料，過程中疑似沒拿捏好力道，伴侶鬆綁後表示頭很暈身體不適，過不久就昏迷不醒，張男見狀先自行CPR，但不見起色，張卻因為擔心報警送醫會讓吸毒行為曝光，於是放任男友倒在廁所，任他漸漸失去呼吸心跳。

伴侶的家人因找不到人，多次向張男詢問行蹤，張男卻避而不談表示不清楚，家屬察覺有異、同月21日向警方報案，並透過其手機定位發現在張男家中；警方上門時張男還不斷托推阻擋，直到後來突破心房，才吐露伴侶已躺在廁所內長達6天，警方入內果然找到伴侶早已全身發黑死亡多時，身體下方還有膠帶、麻繩等物。

警方調查張男手機後發現，張在事發後還上網搜尋「發現屍體多久要報案」、「屍體報警幾天無罪」、「屍體腐爛週期」、「如何急救」、「人死掉嘴巴僵硬」、「易容報警」等關鍵字，但卻遲遲無所作為，就在家中伴屍長達6天。

死者經解剖判定為服用安非他命毒品、窒息式性愛導致腦缺氧病變，引發呼吸衰竭死亡，台中地院審理後依過失致死罪、處張男有期徒刑2年，另轉讓禁藥、施用毒品罪，各判3月徒刑。還可上訴。