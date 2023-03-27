台女控騙砲！　日籍老總超狂經歷曝

▲菅野俊夫時常到各大企業分享企業管理的心得，如今良好形象恐因性騷疑雲被打上問號。

圖文／鏡週刊

日本立象科技公司董事總經理菅野俊夫，在台耕耘超過20年，因長相斯文、中文流利，經常受邀演講，但這位風度翩翩的大老闆，卻被爆料不顧已婚身分，私下以健康檢測、治療宿疾的名義，對女性友人性騷擾及試圖騙砲。爆料人向本刊指證，菅野誆稱在日本投資高科技健檢研究所，向女性索討原味絲襪，宣稱穿超過7天的絲襪可檢測健康及新陳代謝，甚至跟女性友人提議以性交方式補陽氣，以改善健康問題，受害女性指證歷歷，控訴菅野利用台灣人對日本人的友好滿足私欲。

本刊從這3名女性的描述歸納發現，菅野俊夫專找面容姣好、身材曼妙的單身熟女下手；但有知情人士透露，收到詭異邀約的被害人恐怕不只這3人，因為常看到菅野用同樣的手法，在某社團的社交場合搭訕其他女生，「什麼原味絲襪可以檢測健康，一聽就知道是詐騙！」為了防止更多女性受害，A小姐選擇勇敢站出來揭穿他的真面目。

菅野俊夫過去曾任SONY台灣半導體生產製造本部總經理、工研院顧問，目前任職的立象科技公司是日商SATO集團的子公司，主要在台灣生產掃描機、標籤列印機及數據集結器等；過去曾有媒體形容，菅野俊夫身為專業經理人，集結半導體、生技及電子產品等背景，協助逾300間公司進行企業健檢，如今正派的日本企業負責人形象，恐因性騷、騙砲，被打上問號。

▼菅野俊夫稱自己可以透過手相看出人的健康狀況。示意畫面。



針對遭控性騷擾約砲一事，本刊致電菅野俊夫詢問，他表示確實有在日本投資一家進行新陳代謝檢測的研究所，指男性和女性都可透過穿過的絲襪進行檢測，「我沒有跟她們索取，只是問她們要不要做這個檢測，她們可以自己判斷要不要。」

至於被控稱從手相看出身體健康狀況，菅野則表示，日本有很多看手相的攤子，手相確實可以看出一個人的身體狀況，但看手相並沒有違法。

另外被控稱透過性交來補陽氣部分，他則強烈駁斥，強調這是捕風捉影的事，說他和妻子同住，每天都回家吃飯，公司同事也都知道他十分忙碌，幾乎都晚上8、9點才下班，「人與人之間聊天天馬行空，如果要說這樣是性騷，我會請我的律師來面對、處理這些當事人。」

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