「幫妳補陽氣」日籍老總遭控騙砲　要正妹穿7天原味絲襪

▲菅野俊夫在商界形象正派，現在卻被爆是性騷慣犯。



圖文／鏡週刊

在台代理日本條碼列印機、條碼掃描器，在業界小有名氣的立象科技總經理菅野俊夫，因能說一口流利的中文，不時受邀演講，分享經商趣談，但這位在台深耕二十多年的日本老總，卻被多名女性爆料，私下向她們索討原味絲襪，還以陰陽調和為由試圖騙砲。

曾被騷擾的A小姐表示，去年4月她到立象科技和菅野見面，對方要她伸手讓他看看，「我當時想說看手相而已，沒有什麼，所以就照做。」菅野看完她的手相後，故弄玄虛地問：「妳是不是時常睡不好？」「是不是常常感到腰痠背痛？」「是不是容易手腳冰冷？」雖然A小姐認為這是現代女性常有的健康問題，但菅野直指她的身體狀況很差，還一本正經地警告她，若不馬上處理會有後遺症。

菅野對她說：「妳身體狀況很差，若不趕快治療，7年內雙腳就不能行走。」她嚇得問要怎麼解決？菅野說，他投資一間日本的高科技健檢研究所，有進行新陳代謝的檢測，「他要我穿著絲襪連續7天不能脫掉，也不能清洗，之後直接拿去給他，他會協助送到日本研究所做新陳代謝檢測，還說必須要這樣連續送測2年，才能得到完整的健康狀況資訊。雖然他強調全程免費，但我一聽就覺得很奇怪。」菅野打包票要A小姐相信，並表示只有這樣，才能進一步驗出她身體的毛病。

▼受害人A小姐（圖）出面控訴，遭菅野俊夫以看手相等方式騷擾。



看A小姐半信半疑，菅野又加碼補充，說過去曾透過原味絲襪驗出一名朋友罹患癌症，後來這位朋友到醫院檢查，確定是癌症零期，連醫生都說太神奇。他還對A小姐說，她的身體狀況已經是「負三陰」，很接近最嚴重的負五陰程度，必須找陽氣充足的人補陽氣才能續命，「菅野說，補陽氣最快方式就是性交，如果我不嫌棄，他可以幫我補陽氣」。

▼菅野俊夫稱A小姐必須趕緊透過性交補陽，不然會有健康危險。



針對遭控性騷擾約砲一事，本刊致電菅野俊夫詢問，他表示確實有在日本投資一家進行新陳代謝檢測的研究所，指男性和女性都可透過穿過的絲襪進行檢測，「我沒有跟她們索取，只是問她們要不要做這個檢測，她們可以自己判斷要不要。」

至於被控稱從手相看出身體健康狀況，菅野則表示，日本有很多看手相的攤子，手相確實可以看出一個人的身體狀況，但看手相並沒有違法。

另外被控稱透過性交來補陽氣部分，他則強烈駁斥，強調這是捕風捉影的事，說他和妻子同住，每天都回家吃飯，公司同事也都知道他十分忙碌，幾乎都晚上8、9點才下班，「人與人之間聊天天馬行空，如果要說這樣是性騷，我會請我的律師來面對、處理這些當事人。」

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



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