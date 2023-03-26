　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

超大卡司「魔手春酒」　大咖藝人輪番上陣全場嗨翻

▲超大卡司的茶之魔手春酒活動，在26日晚上以「魔手領航•精彩輝煌」為主題盛大開唱，創辦人王賢明席開120桌，感謝全體員工的努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲超大卡司的茶之魔手春酒活動，在26日晚上以「魔手領航•精彩輝煌」為主題盛大開唱，創辦人王賢明席開120桌，感謝全體員工的努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

超大卡司的茶之魔手春酒活動，在26日晚上以「魔手領航•精彩輝煌」為主題盛大開唱，創辦人王賢明依舊大手筆在大象寬廷席開120桌，提供破百萬元摸彩總獎金，犒賞辛苦一整年的員工們。前來宣傳音樂劇「搭錯車」的情歌天后丁噹現場受歌迷的慫恿下，即興表演5首成名歌曲，嗨翻全場。

▲超大卡司的茶之魔手春酒活動，在26日晚上以「魔手領航•精彩輝煌」為主題盛大開唱，創辦人王賢明席開120桌，感謝全體員工的努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

受疫情影響停辦3年的魔手春酒活動突然宣布復辦，讓許多員工開心不已，每位員工更是為了這場活動添購行頭、盛裝出席，現場宛如一場2023春夏時裝秀般驚豔，而每桌破萬元的高檔料理，也讓員工吃的非常開心，直呼「超幸福」！創辦人王賢明為使員工好好放鬆享受這場春酒晚宴，特別重金禮聘多組大咖藝人到場表演，炒熱氣氛。

▲超大卡司的茶之魔手春酒活動，在26日晚上以「魔手領航•精彩輝煌」為主題盛大開唱，創辦人王賢明席開120桌，感謝全體員工的努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲超大卡司的茶之魔手春酒活動，在26日晚上以「魔手領航•精彩輝煌」為主題盛大開唱，創辦人王賢明席開120桌，感謝全體員工的努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲情歌天后丁噹，表演5首成名曲。

春酒宴上禮聘實力派歌手卓義峯、高顏值饒舌歌手高爾宣、原住民拉丁饒舌團體BOXING樂團，以及影歌視三棲女星安心亞也擔壓軸演出，另魔手所贊助「搭錯車」音樂劇的情歌天后丁噹，在宣傳會後受歌迷的慫恿下，接連表演5首成名曲，魔手的員工們更是將舞台前團團包圍，彷彿就像是一場中小型千人演唱會般嗨翻一整晚。

▲超大卡司的茶之魔手春酒活動，在26日晚上以「魔手領航•精彩輝煌」為主題盛大開唱，創辦人王賢明席開120桌，感謝全體員工的努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲等人到場祝賀。

魔手董事長王賢明表示，近幾年在新冠疫情和烏俄戰爭所造成的高度通貨膨脹影響之下，公司收益雖不復以往，但大家仍然努力挺住，充份展現出南部人不服輸的韌性；而今年產業前景雖然未定，但他早已開始佈局魔手全新2.0門市，藉由透過結合科技，人力也能夠更有效運用，會讓收益有效提升，並相信透過這場春酒，大家也會更齊聚一心、繼續奮鬥向前，努力為2023年繳出亮麗成績，回歸往日榮景。

▲超大卡司的茶之魔手春酒活動，在26日晚上以「魔手領航•精彩輝煌」為主題盛大開唱，創辦人王賢明席開120桌，感謝全體員工的努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲影歌視三棲女星安心亞也擔壓軸演出。

此外，魔手雖期待能繳出亮麗成績單的當下，也會顧及消費者端，仍會堅守一條龍自產自製的產銷鏈，繼續在產地深耕，持續採用通過國家檢驗標準的合格台灣茶菁，做出最好的台灣茶飲，讓大家都能喝到一杯百分百的正港純正台灣茶。

▲超大卡司的茶之魔手春酒活動，在26日晚上以「魔手領航•精彩輝煌」為主題盛大開唱，創辦人王賢明席開120桌，感謝全體員工的努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／郭台銘傳明赴美國！　首站訪波士頓
快訊／林郁婷「性別檢測」異常被取消銅牌！體育署回應
才被Sandy威脅「敢來試試看」！　吳宗憲如願抱到外孫
快訊／政大寫隊史首度UBA冠軍3連霸　游艾喆砍21分領軍封王
住戶怕爆！新加坡住宅大樓「詭異血紅」　入夜一看毛炸
2波雨彈快速變天！北台灣濕冷　降雨「藍番薯」熱區出爐
快訊／黃筱雯5比0壓倒性勝出！　勇奪拳擊世錦賽第2金

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

超大卡司「魔手春酒」　大咖藝人輪番上陣全場嗨翻

新北陸海空植樹「無人機播種」　侯友宜：造林復育無死角

嘉義老農巡田整夜未返家成焦屍　疑遭濃煙嗆暈後燒死　

睽違4年！海軍敦睦艦隊重回花蓮港　3月26至27日開放參觀

全原運花蓮累積奪牌21金14銀16銅 　緊咬桃園暫居第二

新北市優秀青年表揚大會　侯友宜：是榮譽也是責任

基隆童話藝術節暖身起跑　打造藝術裝置「船」遞幸福

豐原慈濟宮百年大醮吉日訂了　媽祖3聖杯指示「明年11／24」

南消第七大隊後甲分隊　舉辦小東里兒童節公益防火宣導

基隆Podcast分享里長工作甘苦談　推廣落實乾淨家園

廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生

Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

邊境自己玩「你丟我撿」　樓梯爬上爬下好忙碌XD

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

飼主狂喊「吉娃娃～」　伸手想摸被兇嚇到尖叫

巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

田馥甄「想挑戰當媽」：好可怕！　喊話懷孕Selina「妳可以的♥」

對發票！財神爺來敲門　1、2月中獎號碼出爐

超大卡司「魔手春酒」　大咖藝人輪番上陣全場嗨翻

新北陸海空植樹「無人機播種」　侯友宜：造林復育無死角

嘉義老農巡田整夜未返家成焦屍　疑遭濃煙嗆暈後燒死　

睽違4年！海軍敦睦艦隊重回花蓮港　3月26至27日開放參觀

全原運花蓮累積奪牌21金14銀16銅 　緊咬桃園暫居第二

新北市優秀青年表揚大會　侯友宜：是榮譽也是責任

基隆童話藝術節暖身起跑　打造藝術裝置「船」遞幸福

豐原慈濟宮百年大醮吉日訂了　媽祖3聖杯指示「明年11／24」

南消第七大隊後甲分隊　舉辦小東里兒童節公益防火宣導

基隆Podcast分享里長工作甘苦談　推廣落實乾淨家園

《伊藤潤二》押切終於有朋友！　聲優曝這一幕「配到起雞皮疙瘩」

兄弟明穿「黃衫」前進總統府　這次啦啦隊不缺席！

日本2款「道地美食」口味超崩潰！一堆台人吃完狂嘔：像熱鼻涕

郭台銘傳明日赴美！首站訪波士頓　郭辦：明日中午正式報告

超大卡司「魔手春酒」　大咖藝人輪番上陣全場嗨翻

快訊／林郁婷「性別生化檢測」異常被取消銅牌！體育署回應

福建舉辦「天下娘奶回娘家」活動　台宮廟護送陳靖姑金身回倉山

才被Sandy威脅「敢來試試看」！　吳宗憲如願抱到外孫

快訊／政大寫隊史首度UBA冠軍3連霸　游艾喆砍21分領軍封王

《爸爸去哪兒》李鍾赫小兒子16歲了！　減肥＋暴風抽高「長到189cm」

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

地方熱門新聞

價跌！　高麗菜農開放自採一顆10元

外出露營不怕蚊蟲　咖啡渣+白花油有效

嘉義老農成焦屍　遭濃煙嗆暈後燒死　

脫逃狒狒一路向北　六福村二刷結果曝

西螺福興宮響應關燈1小時　臉書遭刷「一片黑」

基隆童話藝術節起跑　打造藝術裝置「船」遞幸福

豐原慈濟宮百年大醮吉日　媽祖3聖杯指示「明年11/24」

2024桃園立委初選　兩黨現任5立委拚連任

台南做工行善團愛心修繕市長夫人慰勞

南消五大隊辦「一日小小消防員」體驗

李宗盛捐售老家助弱勢　門諾年華大樓上樑

小東里兒童節公益防火宣導

選舉補助款大方捐出　關山輔具平台獲資源

斥資1.5億元！台中2期果菜冷鏈配銷中心動工

更多熱門

相關新聞

「黑吃黑強A毒品」竹聯明仁堂份子被逮

「黑吃黑強A毒品」竹聯明仁堂份子被逮

為貫徹執行「內政部警政署」強力打擊竹聯幫明仁會專案，花蓮分局與花蓮地方檢察署聯手查獲竹聯幫明仁會成員涉嫌以暴力私刑拘禁手法黑吃黑毒品案，逮捕以邱姓犯嫌為首之竹聯幫明仁會花蓮分會成員5人，起獲大批新興毒品。

中大獎就加肉肉　媽擼完9貓樂壞

中大獎就加肉肉　媽擼完9貓樂壞

明仁會辣妹迎賓春酒慘了！警拘萬華分會3首惡　討債恐怖暴行曝

明仁會辣妹迎賓春酒慘了！警拘萬華分會3首惡　討債恐怖暴行曝

士林警動員343名警力掃黑　7天逮43人

士林警動員343名警力掃黑　7天逮43人

黑幫春酒之亂延燒　北市「飛鷹幫」春酒取消

黑幫春酒之亂延燒　北市「飛鷹幫」春酒取消

關鍵字：

大卡司魔手春酒

讀者迴響

熱門新聞

不吃牛20年！外公突點牛肉麵吐1句　他崩潰了

林郁婷拳擊世錦賽銅牌突遭撤銷！

脂肪肝女一年狂瘦10公斤！醫聽秘訣驚呆

蕭敬騰手搖飲「2年倒7間」！全台只剩2間分店

黃曉明baby離婚首同場「尷尬畫面曝」！

「9皮膚問題」恐是糖害的！

外星人帶走8000人類！　「時空旅人」：地球主人將來到

百萬YouTuber認了拆夥3妹：她哭著對我咆哮

女星遭大咖男主持約後台「口水交流」！

薯條吃下去怪怪的　女獲賠2270萬

她狂勸「愛愛後必做1件事」！感染率大降

國小上百生被罰跪　廠商歉：開除教官

妹子試車「床上噁味狂飄一周」！他嚇壞不敢交往

小朋友「少吃這1類魚」！台大醫示警：鼻咽癌機率多7倍

男星「全身淘寶貨」參加時裝週：開心就好！總價990被讚爆

更多

最夯影音

更多
廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生

廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生
Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

邊境自己玩「你丟我撿」　樓梯爬上爬下好忙碌XD

邊境自己玩「你丟我撿」　樓梯爬上爬下好忙碌XD

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面