超大卡司「魔手春酒」　大咖藝人輪番上陣全場嗨翻

▲超大卡司的茶之魔手春酒活動，在26日晚上以「魔手領航•精彩輝煌」為主題盛大開唱，創辦人王賢明席開120桌，感謝全體員工的努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

超大卡司的茶之魔手春酒活動，在26日晚上以「魔手領航•精彩輝煌」為主題盛大開唱，創辦人王賢明依舊大手筆在大象寬廷席開120桌，提供破百萬元摸彩總獎金，犒賞辛苦一整年的員工們。前來宣傳音樂劇「搭錯車」的情歌天后丁噹現場受歌迷的慫恿下，即興表演5首成名歌曲，嗨翻全場。

受疫情影響停辦3年的魔手春酒活動突然宣布復辦，讓許多員工開心不已，每位員工更是為了這場活動添購行頭、盛裝出席，現場宛如一場2023春夏時裝秀般驚豔，而每桌破萬元的高檔料理，也讓員工吃的非常開心，直呼「超幸福」！創辦人王賢明為使員工好好放鬆享受這場春酒晚宴，特別重金禮聘多組大咖藝人到場表演，炒熱氣氛。

▲情歌天后丁噹，表演5首成名曲。

春酒宴上禮聘實力派歌手卓義峯、高顏值饒舌歌手高爾宣、原住民拉丁饒舌團體BOXING樂團，以及影歌視三棲女星安心亞也擔壓軸演出，另魔手所贊助「搭錯車」音樂劇的情歌天后丁噹，在宣傳會後受歌迷的慫恿下，接連表演5首成名曲，魔手的員工們更是將舞台前團團包圍，彷彿就像是一場中小型千人演唱會般嗨翻一整晚。

▲台南市長黃偉哲等人到場祝賀。



魔手董事長王賢明表示，近幾年在新冠疫情和烏俄戰爭所造成的高度通貨膨脹影響之下，公司收益雖不復以往，但大家仍然努力挺住，充份展現出南部人不服輸的韌性；而今年產業前景雖然未定，但他早已開始佈局魔手全新2.0門市，藉由透過結合科技，人力也能夠更有效運用，會讓收益有效提升，並相信透過這場春酒，大家也會更齊聚一心、繼續奮鬥向前，努力為2023年繳出亮麗成績，回歸往日榮景。

▲影歌視三棲女星安心亞也擔壓軸演出。

此外，魔手雖期待能繳出亮麗成績單的當下，也會顧及消費者端，仍會堅守一條龍自產自製的產銷鏈，繼續在產地深耕，持續採用通過國家檢驗標準的合格台灣茶菁，做出最好的台灣茶飲，讓大家都能喝到一杯百分百的正港純正台灣茶。