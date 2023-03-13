黑幫春酒之亂延燒　北市「飛鷹幫」120人春酒也不辦了

▲飛鷹幫舉辦春酒遭警方約制停辦，圖為中山警分局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

日前包含竹聯幫明仁會、旭仁會及太陽聯盟高調舉辦春酒，以露乳辣妹、超跑到場造勢，引發社會譁然，公然挑戰公權力，警政署強調即日起實施全國大掃黑，並連日針對黑幫據點、營業場所實施掃蕩，北市中山分局連續制約要求竹聯幫至堂、竹堂先後停辦春酒晚宴。

原本北市傳統大幫派「飛鷹幫」也預定15日晚間要中山區舉辦12桌的春酒，預計邀約120人到場，警方介入關切後，飛鷹幫決定取消，這也是第3個黑幫堂口在警力約制下取消春酒。

▲黑幫在大直萬豪酒店辦春酒，找170名辣妹迎賓，因太高調引發警方後續一連串動作反制。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市警方表示，飛鷹幫原預定在15日晚間在中山區民族西路一郎日本料理以「中華飛鷹愛心協會」舉辦會員大會；據警方情蒐資料；飛鷹幫在1970年是台北市少數能與竹聯、四海幫抗衡的在地幫派，後來因故式微，但近年活動逐漸增加。

2021年3月31日，飛鷹幫整合成型，曾大動作在警政署正對面的喜來登飯店席開126桌廣邀道上兄弟參加春酒造勢活動，全台黑幫幫主、角頭到場致意人數逾1300人，但近年因疫情加上經濟低迷，飛鷹幫今年春酒本欲低調辦理，卻因警方介入臨時取消。

黑幫春酒之亂引發全台大掃黑，北市警局統計從3月9日展開靖城掃黑專案，總計查獲通緝犯51人，其中1名有竹聯幫弘仁會背景、查獲毒品海洛因42公克、二級毒品安非他命354公克、大麻109公克、大麻煙彈33公克、大麻膏4131公克、三級毒品愷他命157公克、卡西酮31公克。

另外並查扣改造手槍3枝、子彈26顆、拘提詐欺集團犯嫌3人、移送詐欺人頭帳戶5人、詐欺車手1人，查扣贓款新台幣145萬元許；第三方警政稽查違法6件。台北市警局強調，絕不容許黑道幫派挑戰公權力，相關掃蕩臨檢勤務持續進行，警方將持續打擊黑幫，掃蕩黑道絕不手軟以維治安。

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