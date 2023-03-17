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明仁會辣妹迎賓春酒慘了！警拘萬華分會3首惡　討債恐怖暴行曝

記者邱中岳／台北報導

竹聯幫仁堂明仁會在北市中山區萬豪酒店高調舉辦春酒，不僅請來170名辣妹助陣，飯店門口更擺滿各式超跑，警方為之震怒將其列為重點掃蕩對象，刑事局展開一連串掃黑行動，其中北市刑大偵3隊，就針對明仁會萬華分會長進行掃蕩，拘補嫌犯中也3人也參與當天在萬豪舉辦的高調春酒。

警方調查，林姓男子平時以竹聯幫仁堂明仁會萬華分會長自居，且多次找來旗下幫眾暴力討債，日前為了網路賭博利益，竟然指揮旗下小弟前往將被害人強行押走，以球棒、鐵條凌虐被害人，還逼迫其下跪道歉，造成被害人頭部、身體多處瘀青、撕裂傷。

▲▼刑事局連續掃蕩黑幫組織，警方在順利查緝竹聯幫仁堂明仁會萬華副會長。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲刑事局連續掃蕩黑幫組織，警方在順利查緝竹聯幫仁堂明仁會萬華副會長。（圖／記者邱中岳翻攝）

且被害人獲釋之後，林姓分會長還率眾到醫院前堵人，並持辣椒水朝被害人父親臉部噴灑，當場嗆出明仁會的字號，讓被害人心生畏懼，警方經過長期蒐證鎖定林姓分會長涉嫌重大，在15日兵分多路共計逮捕8人到案，訊後依照組織、恐嚇、毒品等罪嫌移送法辦。

警方指出，逮捕的8名嫌犯之中，共計有3人曾經至中山區萬豪酒店參加春酒，其中包括林姓分會長、徐姓、高姓等3人，也在訊後遭裁定羈押禁見獲准。

▲▼刑事局連續掃蕩黑幫組織，警方在順利查緝竹聯幫仁堂明仁會萬華副會長。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲明仁會在萬豪酒店高調舉辦春酒，引起警政署一連串掃黑行動。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在明仁會萬華分會的據點，查扣賓士名車1部、Toyota Alpharetta名車1部、毒品k他命及大麻、各式刀械、鎮暴槍1支、模型長短槍、鐵錘2把、各式鋁鐵棒7支、辣椒水、討債布條1幅、催款單、行動電話8支、帳冊1批、點鈔機1台、贓款新台幣3萬2000元等證物。

刑事局指出，因為全國掃蕩黑幫，導致安居專案再度啟動，除了明仁會之外，還掃蕩常在南投地區鬧事且強索財物的宋姓地方角頭，並逮捕其下10名黑幫成員，並查扣鎮暴槍、彈簧刀、甩棍以及毒品等證物。

另外，刑事局偵二大隊，針對太陽聯盟義陽會副會長，涉嫌組織洗錢集團，在雙北地區成立轉帳水房，逮捕副會長在內等13名嫌犯，且救出2名提供帳戶卻遭囚禁的民眾，不法獲利4個月以來約4千萬元，新北市也破獲竹聯幫仁堂明仁會成立靈骨塔詐騙，也均依規定送辦。

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