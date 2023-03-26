斷交宏都拉斯　時代力量黨主席：中國惡劣手段令人不齒

▲時代力量黨主席、立委王婉諭回應時事議題。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮26日上午9點半正式宣布與宏都拉斯斷交，2小時後中國政府也火速宣布與宏都拉斯建交。時代力量黨主席、立委王婉諭表示，中國多次介入我國與他國邦交關係，惡意打壓台灣與國際友人交流空間，手段實在相當惡劣，為人所不齒。

王婉諭今天表示，在中國的百般介入下，今天上午我國政府宣布正式與宏都拉斯斷交，中國多次介入我國與他國邦交關係，惡意打壓台灣與國際友人交流空間，手段實在相當惡劣，為人所不齒。

王婉諭補充，值此之時，她更要正告前總統馬英九，作為中華民國的卸任元首，在中國搶奪我邦交國的此時此刻，更應取消訪中行程，對中國的行為表達嚴正抗議，若馬前總統執意訪中，導致國際社會接收錯誤訊息，那未來馬英九及其所屬陣營，必將承受台灣人民最嚴厲的檢驗與批判。

王婉諭表示，台灣作為世界民主陣營的一員，不會被中國孤立台灣的手段動搖；相反地，台灣會挺直腰桿，持續與國際社會建立互惠共好的交流互動，時代力量也將貫徹民主人權的價值，堅定台灣主權立場，在國際外交場合繼續為台灣發聲。

國民黨日前表示，對馬英九訪陸之行致上祝福之意，國民黨不斷透過行動實踐「親美，友日，和陸」方針，證明以「交流取代交惡，對話代替對抗」的方式，可以有效捍衛中華民國、守護台灣民主及維護區域和平。