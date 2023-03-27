我剩13個邦交國　台大教授揭「全斷交後果」

記者陳俊宏／綜合報導

我國26日正式宣布和宏都拉斯斷交，邦交國剩下13個。台大政治系教授左正東表示，若台灣所有邦交國都斷交的影響非常大，「我們現在可以大膽對外說，我們是一個主權國家，中華民國仍然存在國際社會，是因為還有一些邦交國跟我們維持邦交關係。如果這些邦交國都不再繼續維持邦交關係，我們就沒辦法做法律上的宣稱。」

左正東26日在《鄭亦真辣晚報》節目提到，根據《蒙特維多國家權利義務公約》規定，一個所謂主權國家的條件，除了有人民、領土、主權和政府，還有一個最重要是你的對外交往，是受到別人承認，你要有其他國家跟你建交，你才被認為是國際法上的一個國家。

▼與宏都拉斯斷交，總統蔡英文表示，台灣不會和中國進行無意義的金錢外交競逐。（圖／總統府提供）



左正東說，中華民國從退出聯合國，「我們邦交數目大幅減少，這點一直受到很大挑戰。可是到今天為止，我們可以大膽對外說我們是一個主權國家，中華民國仍然存在國際社會，是因為還有一些邦交國跟我們維持邦交關係。」

左正東認為，如果這些邦交國都不再繼續維持邦交關係，「我們就沒辦法做法律上的宣稱，這法律上的意義是非常非常重要的。但我覺得很遺憾，蔡政府一直把跟美國、歐洲國家、世界各國國會議員互動，乃至於在立陶宛建立一個所謂台灣辦公室，把它的重要性放在維持邦交國之前，我覺得這當然會對我們邦交國帶來滿大挫折，也會影響我們實質上是不是有能力去維護邦交國。」

與宏都拉斯斷交，總統蔡英文表示，台灣不會和中國進行無意義的金錢外交競逐，這些打壓與威脅都不會改變中華民國與中華人民共和國互不隸屬的事實，也無法減損台灣人民堅持自由民主，大步走向世界的意志。

目前台灣只剩下13個邦交國，包括在歐洲的教廷、亞太地區的馬紹爾群島、諾魯共和國、帛琉共和國、吐瓦魯國，非洲的史瓦帝尼，拉丁美洲及加勒比海地區的貝里斯、瓜地馬拉、海地、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森。

▼總統蔡英文任內斷交國。（圖／記者皮心瑀製）

