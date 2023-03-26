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建交馬上送大禮！陸外長：進口宏都拉斯產品、鼓勵中資去投資

▲▼中國大陸與宏都拉斯建交。（圖／翻攝中國大陸外交部）

▲宏都拉斯外長雷伊納、中國大陸外長秦剛。（圖／翻攝中國大陸外交部）

記者蔡紹堅／綜合報導

宏都拉斯26日與我國斷交後，隨即與中國大陸建交，雙方外長還在北京進行了會談。中國外長秦剛在會談中表示，中方將全力支持宏經濟社會發展、提高人民生活水平，願擴大進口宏特色產品，鼓勵中資公司赴宏投資，參與宏大型基礎設施建設，盡快形成一批看得見摸得著的成果，釋放建交紅利。

根據中國外交部官網的發文，秦剛在會談中提到，中方歡迎卡蕬楚總統（Xiomara Castro）在建交後儘快訪華，同習近平主席共同擘畫兩國關係藍圖，「一個中國原則是國際社會普遍共識，是公認的國際關係準則。宏方作出承認一個中國原則的重要決斷，加入世界主流，這完全符合宏國家和人民的根本和長遠利益，也是選擇站在歷史正確一邊和絕大多數國家一邊。」

秦剛說，「中方高度讚賞宏方對中宏建交的鮮明態度和堅定決心。」

▲▼中國大陸與宏都拉斯建交。（圖／翻攝中國大陸外交部）

秦剛指出，中宏建交為兩國關係發展正式吹響了號角，雙方應以「時不我待，只爭朝夕」的精神加快增進了解，深化互信，推進務實合作，帶動中宏關係順利起步、行穩致遠，希望宏方堅定恪守一個中國原則，為中宏關係順利發展營造良好政治氛圍和輿論環境，「中宏建交光明正大，是任何人、任何勢力都無法阻擋的歷史潮流。」

秦剛進一步指出，雙方要加強對接協調，就重要雙邊協議與合作機制加快磋商，儘早達成一致，迅速搭建雙邊關係的四梁八柱，「歡迎宏方支持和加入習近平主席提出的共建『一帶一路』倡議、全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議，在有關框架下推動交流借鑒和務實合作。」

秦剛強調，中方將全力支持宏經濟社會發展、提高人民生活水平，願擴大進口宏特色產品，鼓勵中資公司赴宏投資興業，參與宏大型基礎設施建設，優先實施惠民生項目，盡快形成一批看得見摸得著的成果，釋放建交紅利，「中宏建交不僅造福兩國人民，也將為加強發展中國家團結合作、推進國際關係民主化產生重要影響。」

宏都拉斯外長雷依納（Eduardo Enrique Reina）則表示，宏方對中國取得的發展成就深表欽佩，承諾遵守一個中國原則，願同中方進一步密切兩國關係，全速推進兩國各領域合作，加強在多邊領域溝通協調，實現互利共贏，「宏方已撤回駐台大使，將盡快宣布廢除同台一切官方協議。」

▲▼中國大陸與宏都拉斯建交。（圖／翻攝中國大陸外交部）

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