謝長廷：宏都拉斯「善根已斷」　佛陀也渡不了

▲謝長廷今天舉行「台灣與日本善的循環」新書發表會。（圖／記者呂佳賢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮26日上午9點半正式宣布與宏都拉斯斷交，2小時後中國政府也火速宣布與宏都拉斯建交。駐日代表謝長廷26日被媒體問及這算「善的循環」嗎？謝長廷直言，善生善還是值得做的，但遇到「善根已斷」的人，佛陀也渡不了，就不要再嘗試了。

謝長廷今天下午出席《謝長廷：台灣與日本善的循環》新書發表會，媒體席間關注，宏都拉斯發文聲明與台灣斷交，故意給我國難堪，這算是「善的循環」嗎？如何看待吳釗燮稱不會迴避政治責任一事？謝長廷說，我國最早邦交有120幾個，經過政權輪替，已經搞不清楚誰要負最大責任了。

對於提出「善的循環」一語，謝長廷表示，這是指對對方善，對方在同樣情境下，沒有回報或回饋，會覺得心裡不安，例如台灣在311大地震後支持日本復興，日本多年來都一直講，而我國對於日本援贈疫苗，也是一直講，因為「受恩」不要隨便就忘掉。

不過，謝長廷坦言，坦白講，人是有很多不同的，對他善是否一定會有善的循環，倒也不一定，也不是說都可以善的循環，但就是心理學、社會學研究發現，若是兩人出「圈」與「叉」，先出「圈」、「善分」的最終得分最大，代表「善生善」還是值得做的。

謝長廷話鋒一轉又說，但若到善根已斷的怎麼辦？他說，「老是用惡對你，就不要來玩了」，若是遇到這種人，表示善根已斷，佛陀也渡不了，「我們就不要再嘗試了」。

此外，針對近期謝系色彩濃厚的新文化基金會推薦謝長廷出任大法官一事，謝長廷重申說，「我已經勸他不要推薦」，不過他要澄清，大法官本來就是可以自己推薦的，沒有「不要臉」，大法官的主要任務是解釋憲法，因此他才起心動念。他強調，不是為了「賺錢」才起心動念。