國民黨轟兩岸外交路線錯誤　綠委嗆：蔣介石讓邦交國只剩27個

▲前總統蔣介石堅持漢賊不兩立。（示意圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

外交部26日正式宣布與宏都拉斯斷交，我友邦如今僅剩13個，國民黨則重砲批評民進黨執政對於錯誤兩岸外交路線的執迷不悟。對此，民進黨立委林俊憲反擊，「果照此邏輯講得通，那歷任總統誰的路線錯誤最嚴重？答案是蔣介石」。

國民黨砲轟，回顧國民黨馬政府執政時期採取的「親美，友日，和陸」路線以及「活路外交」政策，有效止息兩岸互爭邦交國、維持及拓展台灣國際生存空間，任內為中華民國維持22個邦交國，然而民進黨蔡政府執政後，採取錯誤、激進的對外路線，造成7年多來陸續斷交9個邦交國，對我國國家利益與國際空間、前線外交人員的士氣持續造成削弱與傷害，這將非推託給外在環境因素就可以向國人交代。

林俊憲說，蔣介石因為堅持漢賊不兩立、跟中共對抗，讓我國邦交國從最高峰70個到他過世前只剩27個，「當年怎麼就不見國民黨有人敢說蔣介石『兩岸外交路線錯誤』？」

林俊憲表示，根據公佈出來的宏國外交部長信件，他們提出維持邦交的援助金額高達743億台幣，就算外交部再努力想維持，台灣社會也絕不可能容許政府花費如此多的金錢去「買」一個邦交國，而其實這幾年來，每隔幾天看報紙都可以看到某某國家又來訪問台灣的消息，相較過去有一個使團都是大新聞的狀況，台灣的對外交流已經常態化，也給台灣帶來許多新商機。外交的本質本應是互惠互利，而不是一方求著一方、甚至花大錢維持，這也是台灣真正應該追求的新路線。

外交部長吳釗燮26日上午舉行記者會，宣布與宏都拉斯斷交，稱過去一段時間在我方努力，台宏雙邊關係曾經一度平穩，但是中國大陸對宏都拉斯的利誘未曾停歇，宏國政府則同時向我方所求高達數十億美元的經濟援助，並對兩方的援助方案進行比價。

目前台灣只剩下13個邦交國，包括在歐洲的教廷、亞太地區的馬紹爾群島、諾魯共和國、帛琉共和國、吐瓦魯國，非洲的史瓦帝尼，拉丁美洲及加勒比海地區的貝里斯、瓜地馬拉、海地、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森。