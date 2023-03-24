五月天、阿妹、大港開唱高雄4／1同步登場　捷運輕軌散場規劃曝

▲高雄4月1日將有3場大型演唱會，高雄捷運公布疏運計畫。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

南韓天團BLACKPINK旋風離台，高雄緊接著又要迎接大咖來開唱，4月1日包括五月天、張惠妹和大港開唱分別於3場地同步登場，屆時有7萬5000人同時嗨翻高雄，捷運當日運量是否能再創高峰，備受矚目。對此，高雄捷運、輕軌也公布進場、散場疏運計畫。

高捷公司今日公布4月1日演唱會輸運計畫，其中捷運在演唱會進場階段15:00-18:30間，班距會由平日的4-6分鐘，縮短為3-4分鐘，高捷評估進場階段旅客會分散抵達，3-4分鐘的班距，每小時運能上下行合計可達40班次，每小時約可載運1萬5000人，足夠進場疏運需求。

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散場階段預估在23:00開始進入運輸高峰，捷運將會從兩端點於原本3-4分鐘班距內，插入空車加班車，最短班距約可達2分鐘一班。

▲五月天將於世運主場館開唱。（圖／翻攝自Facebook／五月天阿信）

高捷公司指出，如以R17(世運站)演唱會5萬人以及R14(巨蛋站)演唱會1萬人，兩場合計6萬人來評估，過往經驗搭乘捷運的歌迷比例約為40%，也就是說，散場階段約有2.4萬人需完成疏運。評估尖峰班距搭配空車加班車，以及必要時以區間車手法因應，約可在1.5-2小時內完成疏運，如果演唱會因安可曲而延後散場，高雄捷運也會延長營運時間，直至將所有歌迷旅客載運完畢為止，請旅客安心搭乘。

▲張惠妹將於高雄巨蛋開唱。（圖／寬魚國際提供）

在輕軌部分，因應大港開唱，輕軌除尖峰時刻班距縮短為8-10分鐘之外，將視C11(真愛碼頭站)-C14(西子灣站)車站現場人潮，啟動區間車運行模式，屆時會透過車門告示、車頭/車側目的地顯示器、車外廣播車廂廣播及駐站人員廣播告知旅客正確運行區間。

大港開唱演唱會地點因同時鄰近捷運站及輕軌站，高捷公司、高雄捷運局呼籲，去程可任選捷運與輕軌前往，回程建議可至高捷O1(西子灣站)或O2(鹽埕埔站)搭乘捷運離場。