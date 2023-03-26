斷交時間尷尬！陸學者指「給蔡英文的見面禮」：該鬥爭的鬥爭

▲日前舉辦的外交部晚宴上，宏都拉斯大使並未出席。（圖／總統府辦公室）

記者蔡儀潔／北京報導

原友邦宏都拉斯今（26）日與台灣斷交，由於正值總統蔡英文出訪中美洲前3天、前總統馬英九訪陸祭祖前1天，引發熱議。大陸學者李振廣表示，這「算是給蔡英文過境美國的『見面禮』」，但對兩岸關係影響不大，「該鬥爭的鬥爭，該交流的交流。」對於中國大陸與宏都拉斯建交，李振廣認為，條件上已經成熟，可以說是水到渠成。

蔡英文將於3月29日至4月7日出訪中美洲友邦危地馬拉和伯利茲，途中過境美國，並預期在加州和眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣向《東森新媒體ETtoday》表示，蔡英文與麥卡錫會面，從大陸角度來看，美國侵蝕和破壞了所遵守的「一中原則」，民進黨政府與外部勢力勾連，此番斷交算是給蔡英文的「見面禮」，帶有反制意味。

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者黃國霖攝）

外交部長吳釗燮今早在記者會上，呼籲世界各國認清中國「說一套、做一套」的援外本質，正告北京當局，其一再以虛假承諾誘迫我國友邦、壓縮我國外交空間的行徑，已嚴重傷害台灣人民的情感，也使兩岸關係加速背向而行。

李振廣認為，吳釗燮面臨斷交事件「肯定很尷尬」，所以惱羞成怒，這個憤怒很正常，他要不憤怒的話，反而說明無所謂不當回事，不過大陸與台灣的外交鬥爭其實從1949年以來就一直存在，並不罕見。

李振廣指出，馬英九執政時期，在兩岸作為上，採取「外交休兵」的策略，甚至出現一些國家與台灣斷交，大陸也不會「挖牆腳」談建交。

李振廣接著表示，現如今蔡英文上任至今，已有9個國家斷交，比起中美兩強鬥爭因素，更關鍵的原因在於兩岸關係，「兩岸關係好，斷交會很少見；兩岸關係不好，外交上鬥爭就會很激烈。」

▲前總統馬英九與總統蔡英文。（圖／資料照）

不過，今年以來兩岸關係有春暖花開的氛圍，馬英九3月27日至4月7日將率團到中國大陸祭祖，成為自1949年兩岸分治74年以來，首位踏上大陸的台灣卸任元首。

宏國與台灣斷交是否會衝擊到兩岸和緩的走勢？李振廣認為，短期內有一定的衝擊，但影響不大，未來「該鬥爭的鬥爭，該交流的交流」將成為常態，前者針對的是民進黨當局，後者則針對的是廣大台灣同胞。

截至目前，台灣邦交國剩下13個，宏都拉斯是蔡英文2016年上任至今第九個斷交的國家，中美洲友邦僅剩貝里斯、瓜地馬拉兩國。

根據大陸官媒《央視》、《新華社》26日上午11時30分報導，中國和宏都拉斯26日建立外交關係。