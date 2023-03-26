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春雨加持！玉山還有降雪機會　氣象局曝最佳追雪時機

▲▼玉山出現入冬來初雪。（圖／氣象局）

▲玉山今上午6時04分出現冰珠，7時05分迎來入冬初雪。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

春雨帶來充足水氣，加上東北季風帶來一波降溫，玉山今(26日)上午7時05分終於降雪，迎來入冬以來初雪，創下打破玉山測站設站來史上最晚降雪紀錄。氣象局表示，今天玉山還是有斷斷續續出現降雪，今天到今晚都有機會追雪，明天降雪條件則比今天差。

玉山上午6時04分出現冰霰、冰珠，7時05分到7點15分有出現下雪。氣象局預報員張承傳表示，玉山今天上午出現下雪，是從1953年以來到今年最晚下雪記錄，上次玉山最晚降雪紀錄為2019年1月21日，相較上次晚2個月。

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根據氣象局日前統計，玉山今年冬季氣候平均值3.03度，比氣候平均值高出2.9度，更創下史上第3高紀錄。針對至於為何今年玉山會出現歷年最晚降雪紀錄，張承傳指出，最近玉山溫度都有0度左右，水氣有進來就比較容易下雪，至於為何今年特別晚，需要進一步研究。

張承傳指出，今天玉山還是有斷斷續續出現降雪，水氣斷斷續續近來，溫度上東北季風較強，今天和今晚都還有降雪機會，不過明天中南部水氣減少，氣溫回升，明天水氣和溫度條件比今天差，明天下雪機會較今天低。

▼玉山上午7時05分迎來入冬首場初雪。（圖／氣象局）

▲▼玉山上午7時05分迎來入冬首場初雪。（圖／氣象局）

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