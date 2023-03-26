　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營稱執政黨外交路線錯誤　鄭運鵬解析：這套說法很阿Q

▲▼民進黨團 輿情回應記者會 鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

外交部長吳釗燮26日上午舉行記者會宣布與原友邦宏都拉斯斷交，對此，國民黨表示，必須嚴正譴責執政黨對於錯誤兩岸外交路線的執迷不悟。民進黨立委鄭運鵬則在臉書從國民黨的結論推演出八個重點，大酸「雖然國民黨這套說法很阿Q，至少還算是一個套路，我反而認為已經比新北市長侯友宜有內涵多了」。

國民黨表示，回顧國民黨馬政府執政時期採取的「親美，友日，和陸」路線以及「活路外交」政策，有效止息兩岸互爭邦交國、維持及拓展台灣國際生存空間，任內為中華民國維持22個邦交國，然而民進黨蔡政府執政後，採取錯誤、激進的對外路線，造成七年多來陸續斷交九個邦交國。

對此，鄭運鵬依這套結論推演出八個重點。第一，國民黨很清楚理解宏都拉斯斷交，就是中國介入，不是台灣對宏都拉斯有什麼虧欠；第二，我國政府和宏都拉斯政府雙方都明確表達，台灣沒有接受宏都拉斯的金錢要求，這是不爭的事實；第三，中國以實質金錢利益介入，宏都拉斯總統選擇投向中國，他表示，「我雖然不看好他們的結局，但是祝福宏都拉斯，大家好聚好散。」

第四，鄭運鵬認為，我國在堅持不以競價方式維持邦交，這個部分國民黨應該不敢認為是我國的錯誤立場；第五，國民黨就是認為台灣所有的外交關係，都必須在中國同意的前提之下來維持，否則就是錯誤的兩岸外交政策，因為不接受一個中國，中國就一定會介入要求斷交；,第六，任何在中國同意下的外交關係，最後都會變成中國威脅台灣的籌碼。

鄭運鵬指出，第七，台灣何必選擇「隨時會被中國拿走，卻又要每年被宏都拉斯要求砸大錢的這種精神勝利式的邦交關係」呢？「國民黨因為親中而甘之如飴，我完全不能同意。」第八，他大酸，「雖然國民黨這套說法很阿Q，至少還算是一個套路，我反而認為已經比侯友宜有內涵多了！」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
補水機會來了！　雲雨帶下午衝進2區域
快訊／26歲寫真女星驟逝！　最後發文狂賀WBC日本進決賽
「征服者康」出事了！　遭警方逮捕
大眾運輸脫口罩　最快清明連假後宣布
被警告關校！只剩34學生　校長嘆：不應用資金存量評斷
桃園男墜樓「頭滾到超商」　路口辦法會壓煞
林書豪痛揭「再也無法灌籃」原因　曾努力嘗試3個月
快訊／本周蛋價不漲了　產業界控訴：官方施壓從未停過
快訊／斷交宏都拉斯　蔡英文露面說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德「中國越打壓我們越團結」：自由民主陣營中台灣不孤單

外交部嗆中共「製造區域緊張元兇」　中華民國台灣主權獨立

海基會主動出擊接觸陸配、陸生　蔡孟君出席首場文史走讀

宏都拉斯建交中國　陸委會：強烈抗議與譴責

邱垂正親訪金門陸配　承諾「服務兩岸人民都可尋求協助」

2024總統民調起伏大　侯友宜：解決民眾痛苦比關心民調重要！

藍營稱執政黨外交路線錯誤　鄭運鵬解析：這套說法很阿Q

「以多元策略創空間」　侯友宜嘆台宏斷交：未來想辦法跟世界接觸

快訊／蔡英文談宏都拉斯斷交　「不跟中國金錢外交競逐」

謝龍介澄清沒「切割」王文宗　4點聲明：感謝他幫忙但不知情涉案

廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生

Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

對發票！財神爺來敲門　1、2月中獎號碼出爐

飼主狂喊「吉娃娃～」　伸手想摸被兇嚇到尖叫

春雨報到全台連炸3天　周末「低溫下探15度」

「小涎鎮」辛叡恩私下根本小甜妹　反派演太好..粉退追：不想看妳笑

田馥甄「想挑戰當媽」：好可怕！　喊話懷孕Selina「妳可以的♥」

穿越馬路速度快到模糊　東非狒狒逃竄仍未捕獲

賴清德「中國越打壓我們越團結」：自由民主陣營中台灣不孤單

外交部嗆中共「製造區域緊張元兇」　中華民國台灣主權獨立

海基會主動出擊接觸陸配、陸生　蔡孟君出席首場文史走讀

宏都拉斯建交中國　陸委會：強烈抗議與譴責

邱垂正親訪金門陸配　承諾「服務兩岸人民都可尋求協助」

2024總統民調起伏大　侯友宜：解決民眾痛苦比關心民調重要！

藍營稱執政黨外交路線錯誤　鄭運鵬解析：這套說法很阿Q

「以多元策略創空間」　侯友宜嘆台宏斷交：未來想辦法跟世界接觸

快訊／蔡英文談宏都拉斯斷交　「不跟中國金錢外交競逐」

謝龍介澄清沒「切割」王文宗　4點聲明：感謝他幫忙但不知情涉案

南部補水機會來了！又有雲雨帶接近　下午2點後「衝進嘉義台南」

曹寶兒剪十年長髮「一女大戰十男」　收服安普賢當獵犬

快訊／26歲寫真女星片瀨美月驟逝！最後發文狂賀WBC日本進決賽…當天就走了

恐怖畫面曝！小黃「保齡球式」刷一排機車全倒　肇逃運將竟無照

賴清德「中國越打壓我們越團結」：自由民主陣營中台灣不孤單

黃曉明baby離婚首同場「尷尬畫面曝」！她悄悄話沒遮嘴　網破解傻眼了

故宮庫房發現狒狒！本草綱目記載「見人則笑」　網驚見恐怖細節

波波蓁「女兒」曝光！　沒遺傳到好身材她怨：是偷生的嗎

外交部嗆中共「製造區域緊張元兇」　中華民國台灣主權獨立

海基會主動出擊接觸陸配、陸生　蔡孟君出席首場文史走讀

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

政治熱門新聞

宏都拉斯「要錢原文信件」曝光！ 勒索金額高達743億

高虹安躲陰涼處！孩童卻曝曬　竹市消防道歉了

快訊／宏都拉斯39在台軍校生、眷屬全數遣回！　台灣派駐武官召回

成定局！外交部9：30宣布斷交宏都拉斯

費鴻泰快70歲為何還選？吳子嘉這樣說

蔡英文任內斷9國「2018年最慘」　還曾4天丟2友邦

吳釗燮：斷交宏都拉斯　痛批「恣意需索」

吳釗燮證實：宏都拉斯大使昨已離台

吳釗燮宣布斷交宏都拉斯　AIT回應了

謝龍介：王文宗不是我學甲後援會會長

吳釗燮：宏都拉斯曾索「賄賂」743.21億元

快訊／為台宏斷交請辭外交部長？　吳釗燮：我不會迴避責任

「台灣根本不需要這些邦交」　王浩宇喊：國際媒體看得很清楚

快訊／蔡英文談宏都拉斯斷交　「不跟中國金錢外交競逐」

更多熱門

相關新聞

嘆與宏都拉斯斷交「曲終人散」　侯友宜：未來讓更多人認識台灣

嘆與宏都拉斯斷交「曲終人散」　侯友宜：未來讓更多人認識台灣

宏都拉斯今（26）日宣布與我國終止外交關係，新北市長侯友宜表示，很遺憾82年的邦交情誼走到曲終人散的時刻，還是要為在宏都拉斯長期投入心力的最前線外交官與民間人士加油打氣，感謝他們戮力地捍衛中華民國在國際上的地位，「將台灣的卓越，口碑相傳至全球各地，讓更多人認識台灣。在國際場合上，就越有可能出現更多朋友 ，成為替中華民國發聲的關鍵角色」。

快訊／蔡英文談宏都拉斯斷交　「不跟中國金錢外交競逐」

快訊／蔡英文談宏都拉斯斷交　「不跟中國金錢外交競逐」

宏國斷交台灣！「男星洪都拉斯慘被洗版」親發聲

宏國斷交台灣！「男星洪都拉斯慘被洗版」親發聲

2024徵召郭台銘？　連勝文：他是藍營資產、也是國家重要資產

2024徵召郭台銘？　連勝文：他是藍營資產、也是國家重要資產

中國大讚宏都拉斯：順應大勢的正確抉擇

中國大讚宏都拉斯：順應大勢的正確抉擇

關鍵字：

宏都拉斯斷交國民黨鄭運鵬

讀者迴響

熱門新聞

不吃牛20年！外公突點牛肉麵吐1句　他崩潰了

脂肪肝女一年狂瘦10公斤！醫聽秘訣驚呆

蕭敬騰手搖飲「2年倒7間」！全台只剩2間分店

百萬YouTuber認了拆夥3妹：她哭著對我咆哮

國小上百生被罰跪　廠商歉：開除教官

外星人帶走8000人類！　「時空旅人」：地球主人將來到

薯條吃下去怪怪的　女獲賠2270萬

她狂勸「愛愛後必做1件事」！感染率大降

妹子試車「床上噁味狂飄一周」！他嚇壞不敢交往

「9皮膚問題」恐是糖害的！

女星遭大咖男主持約後台「口水交流」！

男星「全身淘寶貨」參加時裝週：開心就好！總價990被讚爆

《以神之名》邪教教主提告Netflix！

宏都拉斯「要錢原文信件」曝光！ 勒索金額高達743億

iPhone備忘錄「一功能」超強！果粉實測崩潰

更多

最夯影音

更多
廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生

廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生
Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

對發票！財神爺來敲門　1、2月中獎號碼出爐

對發票！財神爺來敲門　1、2月中獎號碼出爐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面