藍營稱執政黨外交路線錯誤　鄭運鵬解析：這套說法很阿Q

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

外交部長吳釗燮26日上午舉行記者會宣布與原友邦宏都拉斯斷交，對此，國民黨表示，必須嚴正譴責執政黨對於錯誤兩岸外交路線的執迷不悟。民進黨立委鄭運鵬則在臉書從國民黨的結論推演出八個重點，大酸「雖然國民黨這套說法很阿Q，至少還算是一個套路，我反而認為已經比新北市長侯友宜有內涵多了」。

國民黨表示，回顧國民黨馬政府執政時期採取的「親美，友日，和陸」路線以及「活路外交」政策，有效止息兩岸互爭邦交國、維持及拓展台灣國際生存空間，任內為中華民國維持22個邦交國，然而民進黨蔡政府執政後，採取錯誤、激進的對外路線，造成七年多來陸續斷交九個邦交國。

對此，鄭運鵬依這套結論推演出八個重點。第一，國民黨很清楚理解宏都拉斯斷交，就是中國介入，不是台灣對宏都拉斯有什麼虧欠；第二，我國政府和宏都拉斯政府雙方都明確表達，台灣沒有接受宏都拉斯的金錢要求，這是不爭的事實；第三，中國以實質金錢利益介入，宏都拉斯總統選擇投向中國，他表示，「我雖然不看好他們的結局，但是祝福宏都拉斯，大家好聚好散。」

第四，鄭運鵬認為，我國在堅持不以競價方式維持邦交，這個部分國民黨應該不敢認為是我國的錯誤立場；第五，國民黨就是認為台灣所有的外交關係，都必須在中國同意的前提之下來維持，否則就是錯誤的兩岸外交政策，因為不接受一個中國，中國就一定會介入要求斷交；,第六，任何在中國同意下的外交關係，最後都會變成中國威脅台灣的籌碼。

鄭運鵬指出，第七，台灣何必選擇「隨時會被中國拿走，卻又要每年被宏都拉斯要求砸大錢的這種精神勝利式的邦交關係」呢？「國民黨因為親中而甘之如飴，我完全不能同意。」第八，他大酸，「雖然國民黨這套說法很阿Q，至少還算是一個套路，我反而認為已經比侯友宜有內涵多了！」