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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鼓勵非友邦「雙重承認」中國與台灣？　吳釗燮：沒排除任何狀況

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮26日上午舉行記者會，宣布與宏都拉斯斷交；我國邦交國再減至13國，這已是總統蔡英文任內第九個斷交的國家。 媒體會中關注，外交部是否鼓勵各國雙重承認中國及台灣？吳釗燮回應，「有關於我們跟其他非邦交國家的交往，我們是沒有排除任何的狀況」，這段時間國人應該可以感受到，在非邦交國、理念相近國家關係成長方面，是有很多成果的。

▲▼外交部記者會擬宣布與宏都拉斯斷交。（圖／記者黃國霖攝）

▲外交部長吳釗燮宣布與宏都拉斯斷交。（圖／記者黃國霖攝）

媒體會中詢問，宏都拉斯先前曾表示，希望在與台灣斷交後，可以與台灣維持商務關係，請問宏都拉斯是否提出希望設立「商務辦事處」等相關單位？此外，外交部次長俞大㵢近日接受外媒專訪時提到，歡迎阿根廷與中國和台灣同時交往，由此來看宏都拉斯的例子，中國會阻止任何國家與兩邊同時交往，請問該發言是否代表外交部「鼓勵各國雙重承認中國及台灣」？

吳釗燮說明，宏都拉斯先前提過，希望在斷交後跟我國維持商務辦事處的關係，但是如果考慮到我國與宏都拉斯的關係已經有那麼久，而且我們已經提出過那麼多的協助，這種斷交的情況下，已經不可能與該國從事半官方、非官方性質的往來，的確宏國發布的聲明裡面，是與我國斷絕一切的往來，相信中國在後面也有扮演一定程度的角色。

吳釗燮強調，「有關於我們跟其他非邦交國家的交往，我們是沒有排除任何的狀況」，任何國家希望與我國提升關係，
不管是政治關係、經貿關係、文化關係，會認真的來思考、研議，要如何讓我國的國際空間、經貿空間能夠擴大。

吳釗燮表示，中國對台灣的打壓，打壓到台灣人民在國際社會上面正常的參與，這不僅限於一個政黨，或者一人而已，這是我國所面臨的一個問題，在這種狀況下，更應該努力思考，用什麼樣的方式能夠擴展我國的外交空間，外交部會持續努力，尤其是對理念相近國家方面，外交部將花更多功夫，讓國人看到，例如捷克與我國外交關係的成果，這段時間國人應該可以感受到，在非邦交國、理念相近國家關係成長方面，是有很多成果的。

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