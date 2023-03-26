賴清德「中國越打壓我們越團結」：自由民主陣營中台灣不孤單

▲副總統賴清德。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

宏都拉斯26日與我斷交，兼任民進黨主席的副總統賴清德下午表示，中國日益增強的文攻武嚇，外交封鎖，以及大玩和戰兩手策略，都不會改變我們堅定和民主陣營站在一起的決心。他強調，在自由民主的陣營中，台灣並不孤單，捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová），才率領捷克史上規模最大的訪團來訪，「越是打壓，台灣越會團結，也越會堅定民主自由的信仰」。

賴清德表示，今天早上，台灣與宏都拉斯終止了外交關係，台灣所有的外交單位，已在能力範圍內盡最大努力，最後斷交的結果，仍然令人遺憾。

賴清德表示，台灣會堅守國家主權和尊嚴，不會和中國進行金錢外交競逐，會持續在能力範圍內，務實地支持友邦發展，共創繁榮。

賴清德指出，中國日益增強的文攻武嚇，外交封鎖，以及大玩和戰兩手策略，都不會改變我們堅定和民主陣營站在一起的決心；同時，會持續和全世界理念相近的國家合作，為國際的和平、繁榮貢獻良善的力量。

賴清德強調，在自由民主的陣營中，台灣並不孤單，昨天捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová），率領捷克史上規模最大的訪團來訪，就是基於民主人權及區域穩定繁榮的共同價值，要與台灣展開更多實質的國際合作。

「越是打壓，我們越會團結，也越會堅定民主自由的信仰」。賴清德說，請大家為外交團隊加油打氣，會繼續堅守國家的尊嚴，促進台灣的民主、和平、繁榮，走在正確的道路上，必能與世界接軌同行。