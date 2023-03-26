台宏斷交凸顯外交難題　黃珊珊：兩岸競相「加碼撒錢」無助和平

▲前台北市副市長黃珊珊。（圖／黃珊珊辦公室提供）

記者江采蓁／綜合報導

宏都拉斯26日宣布與我國斷交，隨後與中國大陸建交，引發熱議。對此，前台北市副市長黃珊珊也透過臉書發文表示，兩岸關係與外交關係是我們最大的議題也是難題，每一個友邦當然是我們要珍惜的戰友，但是兩岸競相加碼撒錢，無助於兩岸和諧與和平，更傷害人民的感情與信任。

黃珊珊表示，現在是全世界最重視台灣的時刻，國際關係非常複雜，台灣身處於全世界最奇特的地位，她認為，務實的說，外交上，不管建交或斷交，都應該以台灣人民的利益為第一要務，所以，如果要用金錢交換友誼，不是不行，而是一旦對我們國家與人民不利，也無須留戀。她提到，多年前她去過非洲友邦小國，台灣的金援讓他們的政府部門金碧輝煌，但馬路上連路燈都沒有，更別提改善人民生活了，甚至政府官員貪汙腐敗，這樣的外交又有何意義？

此外，黃珊珊強調，台灣人民不可能放棄自由民主的體制與生活方式，但也沒人想開戰，「不論拉走多少個邦交國，中華民國依然繼續存在著，不會消失。」她認為，實質外交比形式重要，台灣對於邦交國真的很認真協助，也普遍獲得基層民眾的認同與支持，但是外交官與農耕隊的心血往往抵禦不了政客的野心和別有用心的金錢攻勢。

因此，黃珊珊指出，兩岸關係與外交關係是我們最大的議題也是難題。她提到，每一個友邦當然是我們要珍惜的戰友，但是兩岸競相加碼撒錢，無助於兩岸和諧與和平，更傷害人民的感情與信任，站在人民的立場，外交政策應以有利於我們國家利益與人民利益為優先考量，一切公開透明，合理金援造福友邦人民而非政客，爭取國際空間，加強台灣經貿實力，增加國人國際競爭力，甚至引薦外資投資台灣、協助台灣企業世界布局，比形式上的邦交更為重要。