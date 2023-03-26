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高虹安躲陰涼處！大批孩童豔陽下曝曬　竹市消防道歉了

▲高虹安在陰涼處拍照，合照的小朋友們卻大部分都在艷陽下曝曬。（圖／翻攝高虹安臉書）

▲高虹安在陰涼處拍照，合照的小朋友們卻大部分都在艷陽下曝曬。（圖／翻攝高虹安臉書）

文／中央社記者郭宣彣新竹市24日電

竹市消防局昨天辦幼兒園消防體驗活動，但有家長批評，市長高虹安等官員到場坐在陰涼處，現場幼童卻曬太陽達1小時，消防局今天說，虛心接受建議並致歉，未來會更加嚴謹規劃活動。

新竹市消防局昨天在孔廟廣場舉辦幼兒園消防體驗活動，讓幼童體驗雲梯車搭乘、地震應變、射水救火、橫渡滑索等，新竹市政府臉書也貼文記錄活動，但從照片可看出，當時陽光強，幼童卻直接曬太陽，但高虹安等官員卻坐在陰涼處，遭家長及民眾批評「官僚」。

有家長在新竹市政府臉書留言指出，昨天的活動中，光等待高虹安以及其他的高官到來，孩子們就在陽光下曝曬了1個多小時，承辦單位也不讓孩子們攜帶水壺在身邊隨時可補充水分，孩子們的曝曬、無奈等情形，都在活動合照的照片上呈現。

還有家長說，既然是體驗活動，應要記錄孩子體驗的精彩時刻，是否有必要拍官僚式的大合照？而在照片中所有小孩，反而變成官員的看板。

新竹市消防局提供新聞資料指出，這次活動規劃的報到時間是上午9時至9時20分，高虹安是在9時30分抵達，隨後介紹來賓並說明活動後，接著與孩子開場帶動唱，熱身約3分鐘，高虹安也一同和孩子在太陽下觀看搜救犬、特搜隊的表演。

消防局表示，表演後高虹安簡單的致詞約5分鐘，致詞中也提醒孩子天氣好要記得補充水分，最後頒獎並於上午約10時進行大合照，整個過程約30分鐘。

消防局說，昨天天氣好，因此活動途中有讓孩子回去休息區補充水分，約10分鐘左右再重新集合孩子帶開分組活動，進行體驗雲梯車、射水體驗等。

消防局指出，很抱歉讓家長、民眾有不好的感受，會虛心接受建議，規劃不周的部分盼請各界見諒，未來會更加嚴謹規劃活動，盼讓孩子與家長有更好的體驗，也能深入了解消防設施，提升消防觀念。

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