控高虹安論文抄襲首開庭！她喊：放下選舉恩怨　資策會回應了

記者黃哲民/台北報導

新竹市長高虹安去年(2022年)在九合一大選期間,被爆就讀美國辛辛那提大學的博士論文,涉及抄襲資訊工業策進會2篇期刊論文,資策會要求高虹安處理未果,去年10月提起自訴控告高虹安涉犯《著作權法》,台北地院今首度開庭,僅傳訊資策會釐清提告內容,資策會委任律師開完庭受訪表示,雙方至今未商談和解,希望法官依法審理。

▲新竹市長高虹安。(圖/新竹市府提供)

北院依《刑事訴訟法》自訴案件規定,首次開庭不傳訊被告,且比照檢方偵查程序、審理不公開旁聽。資策會今委任律師陳家輝與周宇修到庭說明,對於高虹安昨(20日)受訪喊話選舉恩怨應該放下,陳家輝開完庭受訪表示,資策會對此無回應,目前也還不太了解高虹安的主張,下次開庭是否傳訊高虹安,都依法官的裁定進行。

高虹安2020年當選民眾黨不分區立委,去年經民眾黨提名競選新竹市長,掀起旋風,卻被爆出2018年就讀辛辛那提大學機械工程研究所提交的博士論文,疑抄襲她2017年任職資策會時參與的2篇期刊論文,包括《Quality prediction modeling for multistage manufacturing based on classification and association rule mining.》及《Sparse Coding for Manufacturing Quality Prediction》。

當時包括民進黨提名桃園市長候選人林智堅等多名政治人物,深陷論文抄襲風暴,林智堅還被台大撤銷碩士學位、因此退選由鄭運鵬接替,但高虹安力抗各方質疑,除公開辛辛那提大學的函文證明自己沒抄襲、主張自己引用學術資料做合理使用,高虹安並指資策會去年9月曾說她引用期刊論文沒涉及營利、不構成侵權、一個禮拜後卻改口,她「能理解資策會同事和長官承受莫大壓力」。

▲資訊工業策進會委任律師陳家輝(右)、周宇修(左)今開完庭受訪,表示資策會先前發函新竹市長高虹安可先試行調解,但未獲回應。(圖/記者黃哲民攝)

不過資策會堅稱高虹安對這2篇期刊論文引用各約8成與3成,未經同意就以重製、改作方式大量複製圖文、表格、公式與文字段落,但高虹安未依資策會要求公開說明如何處理,已嚴重侵害資策會的著作權與科專研發成果,「迫於無奈,決定提告」,去年10月提起自訴,告高虹安涉犯《著作權法》。

資策會並於去年10月以電子郵件寄存證信函給辛辛那提大學,表明高虹安博士論文侵害資策會著作權。至於資策會為何捨告訴而提自訴、跳過檢方偵辦程序改由自行舉證,陳家輝今表示不清楚資策會的考量,資策會認為遭高虹安侵犯論文的姓名表示、重製、改作與公開傳輸等權利,先前發函高虹安表明可先試行調解,但未獲回應,目前資策會尚未對高虹安提起任何求償,法官將擇期再開庭。