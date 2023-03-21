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社會 社會焦點 保障人權

控高虹安論文抄襲首開庭！她喊：放下選舉恩怨　資策會回應了

記者黃哲民／台北報導

新竹市長高虹安去年（2022年）在九合一大選期間，被爆就讀美國辛辛那提大學的博士論文，涉及抄襲資訊工業策進會2篇期刊論文，資策會要求高虹安處理未果，去年10月提起自訴控告高虹安涉犯《著作權法》，台北地院今首度開庭，僅傳訊資策會釐清提告內容，資策會委任律師開完庭受訪表示，雙方至今未商談和解，希望法官依法審理。

▲「光想就頭皮發麻！」　高虹安挑戰香菜紅豆餅、小鵲sing紅豆餅。（圖／新竹市府提供）

▲新竹市長高虹安。（圖／新竹市府提供）

北院依《刑事訴訟法》自訴案件規定，首次開庭不傳訊被告，且比照檢方偵查程序、審理不公開旁聽。資策會今委任律師陳家輝與周宇修到庭說明，對於高虹安昨（20日）受訪喊話選舉恩怨應該放下，陳家輝開完庭受訪表示，資策會對此無回應，目前也還不太了解高虹安的主張，下次開庭是否傳訊高虹安，都依法官的裁定進行。

高虹安2020年當選民眾黨不分區立委，去年經民眾黨提名競選新竹市長，掀起旋風，卻被爆出2018年就讀辛辛那提大學機械工程研究所提交的博士論文，疑抄襲她2017年任職資策會時參與的2篇期刊論文，包括《Quality prediction modeling for multistage manufacturing based on classification and association rule mining.》及《Sparse Coding for Manufacturing Quality Prediction》。

當時包括民進黨提名桃園市長候選人林智堅等多名政治人物，深陷論文抄襲風暴，林智堅還被台大撤銷碩士學位、因此退選由鄭運鵬接替，但高虹安力抗各方質疑，除公開辛辛那提大學的函文證明自己沒抄襲、主張自己引用學術資料做合理使用，高虹安並指資策會去年9月曾說她引用期刊論文沒涉及營利、不構成侵權、一個禮拜後卻改口，她「能理解資策會同事和長官承受莫大壓力」。

▲▼資訊工業策進會委任律師陳家輝（右）、周宇修提起自訴，控告新竹市長高虹安涉犯《著作權法》，雙方尚未試行調解。（圖／記者黃哲民攝）

▲資訊工業策進會委任律師陳家輝（右）、周宇修（左）今開完庭受訪，表示資策會先前發函新竹市長高虹安可先試行調解，但未獲回應。（圖／記者黃哲民攝）

不過資策會堅稱高虹安對這2篇期刊論文引用各約8成與3成，未經同意就以重製、改作方式大量複製圖文、表格、公式與文字段落，但高虹安未依資策會要求公開說明如何處理，已嚴重侵害資策會的著作權與科專研發成果，「迫於無奈，決定提告」，去年10月提起自訴，告高虹安涉犯《著作權法》。

資策會並於去年10月以電子郵件寄存證信函給辛辛那提大學，表明高虹安博士論文侵害資策會著作權。至於資策會為何捨告訴而提自訴、跳過檢方偵辦程序改由自行舉證，陳家輝今表示不清楚資策會的考量，資策會認為遭高虹安侵犯論文的姓名表示、重製、改作與公開傳輸等權利，先前發函高虹安表明可先試行調解，但未獲回應，目前資策會尚未對高虹安提起任何求償，法官將擇期再開庭。

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