高虹安存款逾1444萬「增243萬」　其「中國銀行」外幣帳戶遭凍結

▲高虹安。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

監察院今（21日）公布最新一期公職人員財產申報資料，新竹市長高虹安去年11月1日申報其名下存款1444萬8913元，比上次申報資料多了243萬4476元；不過由於其中國銀行的外幣存款帳戶因中國政府實名制認證政策，遭凍結無法存取，又因現職無法親赴中國處理，也無法以網路銀行存取，因此無法確認真實數字，此次未能列出中國銀行存款總額。

根據監察院第201期廉政專刊，高虹安2022年11月1日申報，其名下存款1444萬8913元，分別為6萬1587.64美元（新台幣198萬3430元）與新台幣1273萬5483元，另累積已繳保險費折合新台幣395萬9171元，未有任何不動產。

高虹安備註欄中有兩筆訊息，其一是高虹安在中國銀行的外幣存款帳戶因中國政府實名制認證政策，遭凍結無法存取，須她親赴中國辦理，然她因現職工作關係無法前往，又因無法以網路銀行存取，帳戶存款是否仍有餘額或真實數字無法於申報期間進行確認，因此本次申報未能列出中國銀行存款總額。

高虹安也向申報單位表示，可參考她先前曾於20222年8月28日曾申報二筆中國銀行存款至中選會，包含中國銀行外幣存款15萬6070.62人民幣、中國銀行外幣存款9萬8242.37港幣。

另筆備註欄訊息是，高虹安投資科智企業股份有限公司的有價證券，由於科智企業股份有限公司於2020年11月26日減資，實收資本額由5530萬元變更為2177萬8900 元，造成她所持有的各類有價證券總額累計為65萬元，未達100萬元有價證券的申報基準。

而高虹安2021年11月1日的財產申報資料，其存款1201萬4437元，包含1萬9162.57美元，以及上述15萬6070.62人民幣、9萬8242.37港幣。據此來看，高虹安即使未申報人民幣與港幣，但其存款仍增加243萬4476元。

另外該次高虹安財產申報還有2筆165萬元針對「科智企業股份有限公司」的創業投資，此次被刪除的原因，已於上述備註欄資訊中寫明。