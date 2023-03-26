ET專訪／顧立雄：全動法修法有必要　總統緊急命令是「空白授權」　

◎採訪：陶本和、陳家祥、呂晏慈

◎攝影：宋良義、湯興漢

文／陶本和

《全民防衛動員準備法》修法預告日前引起在野黨不滿，指控有讓16歲學生上戰場的疑慮，儘管經過解釋後，是誤會一場，但仍因事前溝通不夠，目前全案回歸跨部會收整意見與研議階段。對此，國安會秘書長顧立雄接受《ETtoday東森新媒體》訪問時表示，《全民防衛動員準備法》 修正草案，有一部分是講實施階段，若沒有加入這一章節，等於在實施階段沒有法律授權，那一切就要靠總統緊急命令，如此一來會更是空白授權。

全動法的修法一直都是「兵役改革」的其中一環，在蔡政府宣布4個月兵役恢復為1年後，便接續處理全民防衛中至關重要的全民動員法問題。顧立雄在接受《ETtoday東森新媒體》訪問時表示，兵役改革範圍很廣，軍事訓練役恢復義務役1年兵役，也攸關在緊急狀態下的韌性和建構，包括所有醫療、能源、民防、通信、政府持續運作、基本民生維持等。

顧立雄表示，這些韌性的建構，都是屬於「廣泛全民國防」，在國家面對緊急狀況之下改革理念的其中一塊。至於全動法的修法，他表示，全民防衛動員準備法，有一條是講實施階段，若是沒有實施那章，沒有法律授權在實施階段在做什麼，一切就要靠總統緊急命令，就會更空白授權。

顧立雄表示，這樣的理念推廣，也是要凝聚全民抵抗意志、團結全民社會，來讓全世界看到、讓中國看到。不過，對於預告修法過程中遇到的爭議，他坦言，或許事先溝通不足，遭受到一些諸如16歲上戰場假訊息操作，這是不對的，未來國防部會進行有效的溝通，但實施的階段，如何讓授權更明確化，很多韌性建構還是不足，必須更努力。

至於外傳國防部修全動法，是來自於國安會的指示，顧立雄說，國防部去年初成立「全民防衛動員署」時就決議要修這個東西，但沒有時間表，政府還是會擬定相關草案，但現在更重要的是，推動全民國防概念、強化緊急狀態下的韌性，而修法的部分，國防部會繼續蒐集各方意見，來進行草擬。

▲▼國安會秘書長顧立雄專訪。（圖／記者湯興漢攝）

