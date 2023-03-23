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ET專訪／顧立雄：宏都拉斯「左右索價」　與理念相近國家交往意義更大

◎採訪：陶本和、陳家祥、呂晏慈
◎攝影：宋良義、湯興漢

文／呂晏慈

宏都拉斯擬與中國建交，傳出宏國外交部長雷依納（Eduardo Reina）23日已率特使團前往北京。總統府國家安全會議秘書長顧立雄23日接受《ETtoday新聞雲》專訪時直言，我國不會與中國從事金錢外交的競逐，宏國在中國與台灣之間「左右逢源」、「左右索價」，令他對此深有感觸，亦即與沒有邦交、但理念相近的國家的實質交往，意義更巨大。

▲▼國安會秘書長顧立雄專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲國安會秘書長顧立雄接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者湯興漢攝）

宏都拉斯外長今天一早率領特使團，從宏都拉斯國際機場出發前往中國，與中國商討建交事宜，傳出極有可能會選在總統蔡英文29日出訪過境美國的時間點宣布建交；外交部之後宣布，我國政府將召回駐宏大使張俊菲，以表達我方強烈不滿。

對於與宏都拉斯的邦交關係，顧立雄表示，相關跡象顯示，宏國確實有可能選擇在蔡英文出訪的重要行程間進行操作，這是沒有辦法排除的，不過，「我們不可能去跟中國進行所謂金錢外交的競逐」，宏國也許想在兩邊左右逢源、做一些談判，最後要看中國給對方的承諾到什麼程度，「我們不可能跟它們競逐，它（宏都拉斯）對我們的這些索求」。

顧立雄重申，當然希望提醒宏都拉斯，事實上，中國並沒有實現對很多國家的承諾，甚至有一些已經形成致命性的債務陷阱，例如中國在斯里蘭卡投入上百億，興建沒有任何經濟效益的港口，導致斯里蘭卡無力償還、通膨飆漲，且債權被轉為股權，港口就變成中國的，盼宏國藉由此例可有所警覺。

顧立雄直言，對國際社會或國內的反應來說，我國是否會因此失分？他認為，這應該要問媒體，「我們不跟他進行金錢外交的競逐，我想，大家應該可以接受這樣的觀點吧」。

至於宏都拉斯與中國建交的可能時間點，顧立雄表示，他只能說，外交部已經就各種可能的時間點，擬定不同評估、回應方式的劇本，對於各種不同的劇本，必須做出什麼樣的因應，已經做過討論，並進行相關的評估。

《ETtoday新聞雲》詢問，美國總統拜登的美洲事務特別顧問陶德近日與宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）會晤，但效果好像有限？顧立雄回應，「所以結論是宏都拉斯怎麼決定，我覺得宏都拉斯就是在這個（指中國大陸與台灣）之間，跟這個要，然後跟他要，然後就希望在左右之間，你說他左右逢源也好，左右索價也好，這都是他（的舉措）」。

顧立雄坦言，他對此深有感觸，我國與很多理念相近國家從事交往，儘管彼此沒有邦交，但實質的經貿關係、關於台海安全議題的討論及溝通，甚至跟他們分享我國的價值、台海區域和平穩定的重要性，「我覺得這樣實質關係的增進，在我擔任國安會這近3年的時間，我充分地感受到了：跟這些國家的實質交往，意義更巨大」。

「對我們台灣的安全也好，對我們台灣的經濟也好，都意義更重大」，顧立雄表示，我國跟友邦的往來也是非常非常重要，但與其他不具有正式外交關係的國家交往，意義也非常巨大，特別是在安全和經濟議題上面。

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