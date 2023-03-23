蔡培慧登記南投立委初選　「團結一心」繼續打拚

▲蔡培慧今天上午登記參選立委初選。（圖／蔡培慧競選辦公室提供，下圖同）



記者呂晏慈／台北報導

新上任的南投第二選區立法委員蔡培慧23日登記參選2024立委初選，她表示，雖然自己剛與本月初補選並上任，只有短短10個月，但將尊重黨內機制登記參選，並且秉持著民進黨「團結一心」的精神，持續努力，與黨內同志持續為南投來打拚。

蔡培慧今天一早在同為南投人的不分區立法委員羅美玲、名間鄉長陳翰立、縣議員蔡銘軒、吳棋楠、陳玉鈴、王秋淑，以及南投市代表沈啟修、曾億弘、前集集鎮長陳紀衡、前縣議員賴燕雪以及民進黨黨公職的陪同下，至南投縣黨部登記參選2024年立法委員初選。

蔡培慧特別強調，自己在這次補選上任後，名片上印著「專業、認真、為南投打拚」，今日登記參選，也特別穿上去年縣長選舉特別設計的南投心聲T-Shirt，將會帶著南投人的心聲持續為南投努力。

蔡培慧說，回憶起這次的立委補選，雖然選舉非常辛苦，但是很感謝南投鄉親給予機會，因為過去是在農村長大，因此有著「韌性」的特質存在，也將用堅強的意志力、溫暖的心，繼續做給大家看，並為南投的建設及問題一項一項地來解決，期盼大家再給他機會，繼續為家鄉南投來服務。

羅美玲表示，今日所有黨公職陪著蔡培慧來登記參選，將延續補選團結一致的氣勢，與蔡培慧一同迎戰2024的立委選舉，此外，除了第二選區團結支持蔡培慧以外，第一選區民進黨也會推出強棒，期盼能將民進黨在南投第二選區勝選的經驗與結果呈現給大家，2024年順利在南投拿下兩席立委。