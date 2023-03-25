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東方設計大學、龍德家商列專輔學校　教育部：2年未改善就退場

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部退審會今審議通過，將東方設計大學、龍德家商等二所私校列為專輔學校。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部退場審議會今（25日）舉行第12次會議，根據教育部審議結果，高雄東方設計大學、苗栗私立龍德家商等二校被列為專輔學校，教育部表示，與會委員認為二所學校出現「三年內被列為預警學校達二次以上」或「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，給予學校二年改善期限。

受到少子化海嘯衝擊，私校停招、停辦消息頻傳，教育部退審會在去年九月開會後，公布三波、共7校專案輔導學校名單，以及學校改善日期，其中私立高中職狀況更嚴重，教育部粗估超過20所，全國私校工會更表示，國教署加上五都（不含台南市）轄管私中，合理估計應有50所私中面臨退場。

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教育部也從去年開始針對私立高中職進行審議，今天下午退審會舉行第十二次會議，通過將東方設計大學、龍德家商等二所私中列為專輔學校。

▲▼店面,高雄,租金,東方設計大學,1000元,東森房屋,標售。（圖／記者陳建宇攝）

▲高雄東方設計大學被列為專輔學校。（圖／記者陳建宇攝）

教育部表示，東方設計大學為私立高級中等以上學校退場條例(以下簡稱本條例)施行後列入專案輔導的學校，經出席委員二分之一以上同意，該校符合「有前條第1項第2款所定情事（師資質量不符合法規所定基準），經學校主管機關限期改善，次一學年度全校仍有百分之五十以上之院、所、系、科及學位學程，師資質量不符合法規所定基準」及第6款「三年內被列為預警學校達二次以上」，認定為專案輔導學校，依本條例第13條第1項給予該校改善期限2年。

至於苗栗縣私立龍德家商，教育部指出，該校為退場條例施行後列入專案輔導的學校，經出席委員二分之一以上同意，該校符合本條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依本條例第13條第1項給予該校改善期限2年。

▲▼苗栗縣私立龍德家商。（圖／翻攝自Google MAP）

▲苗栗私立龍德家商被列為專輔學校。（圖／翻攝自Google Map）

此外，今天退場審議會審議通過嘉義市私立宏仁女中學、苗栗縣私立育民高級工業家事職業學校、彰化縣私立大慶高級商工職業學校、嘉義市私立興華高級中學及苗栗縣私立大成高中，總共5校加派董事及監察人名單，教育部表示，後續將依規定，派任各校經本次會議審議通過的董事及監察人。

教育部指出，後續經退場審議會審議通過的專案輔導學校名單及其所屬法人董事會組織成員名單，會公告於「大專校院校務資訊公開平臺專區」及「私立高級中等學校專案輔導學校公告專區」 ，以強化專案輔導學校的治理。

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