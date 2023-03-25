日2歲雙胞胎詭異墜樓！小兄弟翻窗慘死　事發時「父母都在家」

▲雙胞胎男童先後墜樓身亡。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者王佩翊／編譯

日本名古屋市發生一起詭異的雙胞胎兄弟接連墜樓死亡案，然而經調查，事發當時小兄弟的父母都在家，但是卻未在第一時間發現。報警的目擊民眾指出，當時他在停車場看到一名男童倒在地上，沒想到過沒多久，又有一名男童墜落，嚇得他立刻通報。

根據《富士新聞網》、《讀賣新聞》報導，名古屋一名男子24日下午4時左右在一處停車場發現一名男童倒在地上，隨後竟又有一人「從天而降」，因此連忙報警。警方獲報趕往現場後，發現2名目測約為1歲多的男童已經失去意識，因此緊急將2人送往院急救，但最終仍因傷勢嚴重，不治身亡。

直到此時，兩人的母親才走出大樓，並向1樓的警方表示，自己的小孩不見了。警方調查後確認，墜樓的2名男童是住在大樓7樓的2歲雙胞胎兄弟，他們疑似是越過窗戶墜落，不過詳細情形仍待細查。男童的母親聲稱，事發當時自己在忙其他事，因此沒有注意到小孩墜樓，而發現小孩不見後，也沒有想過會是從窗戶墜樓，因此才沒有特地查看窗外。

不僅如此，當時男童的父親也在家，但是也沒有發現小孩墜樓。警方已經在窗邊進行指紋採集，希望能藉此釐清案情。而兩兄弟的遺體25日已交由法醫相驗，確認具體死因。

警方指出，兩人墜落的窗戶沒有陽台，窗台下面則放了其他物品，初步判斷男童們是趁著父母不注意，爬上物品後，才失足跌出窗外。