陸駐日大使離任　想「親自拜會」日相岸田文雄卻遭拒！

▲中國前駐日大使孔鉉佑。（圖／中華人民共和国駐日本国大使館）



記者王佩翊／編譯

中國駐日大使孔鉉佑2月結束任期歸國，結束近4年的駐日生活。然而《共同社》報導，孔鉉佑在離開日本前，曾經向日本政府申請要與首相岸田文雄會面，並親自報告離任，但是卻遭到岸田文雄拒絕。此舉也顯示出岸田政府對於中國的態度異常謹慎，擔憂遭到國內對中國的輿論波及。

現年63歲的孔鉉佑2019年5月30日卸下外交部副部長職務，出任駐日大使，並在同年6月7日向日本德仁天皇遞交國書，正式履新。而他2023年2月離任，並由吳江浩接任駐日大使一職。

根據《共同社》引述多名日中消息人士報導，歷代中國駐日大使在離任時，都會與首相會面，親自報告離任，然而孔鉉佑對日本政府提出申請後，卻遭到岸田文雄政權拒絕。

事實上，2023年適逢《中日和平友好條約》45周年，中國與日本雙方都在探尋能使關係穩定化的機會，然而大陸國家主席習近平近日親訪俄羅斯與總統普丁會面，岸田文雄則是趁著出訪印度，閃電搭機前往波蘭，並轉搭火車，秘密前往烏克蘭首都基輔與總統澤倫斯基見面，雙方互相牽制的意味更加濃厚。

日本國內近年對於中國的輿論反彈越來越強烈，岸田文雄此舉也被認為是在一邊評估國內輿論情況，一邊修正對中態度。