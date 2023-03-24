不停讓行人！3／31起罰3600元　全台265處「科技執法」電眼抓違規

▲不讓行人3月底重罰3600元，警方將加強取締。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

為洗刷「行人地獄」汙名，交通部3月31日起將針對不讓行人祭出最高罰，其中汽車和大貨車經斑馬線不讓行人直接採最高罰責重罰3600元；另遇閃光紅燈未停車再開，機車罰1200元、小客車罰1500元、大車罰1800元。警政署表示，3月底將加大取締力道，除全台265處設有科技執法外，今年至少再增14處。

根據警政署統計，去年針對路口不停讓行人取締件數為5萬0832件，取締量能增加2倍，今年1月到2月取締不讓行人高達1萬3069件違規，相較去年同期7639件增加了5430件，執法取締大幅增加71%。

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交通部日前已經修法，3月31日起，若汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，及轉彎時不暫停讓行人優先通行，將由現行小型車處罰2000元、大型車處罰2800元，一律提高為按法定罰鍰最高額3600元處罰，機車則維持1200元。

另若不暫停讓攜帶白手杖或導盲犬之視覺功能障礙者先行通過，小型車由現行處罰3600元提高為4800元、大型車由現行處罰4500元提高為7200元，機車維持2400元。

內政部警政署表示，不停讓行人除警方攔查外，也可採科技執法，3月31日起將開始以最高罰重罰，警方會持續加強執法量能，為今年取締重點，目前除265處道路設有科技執法外，各縣市政府可爭取經費再增設，交通部道安會今年也會再補助增加14個地方增設科技執法設備。

警政署強調，今年持續督導縣市警察機關編排勤務，重點取締項目包括「車不讓人」、「行人違規通行」、「汽機車闖紅燈」、「汽機車紅燈右轉」等違失，3月起更利用科技執法設備取締「路口不停讓行人」，讓車輛駕駛人養成「停讓行人」，以及行人養成「遵守道路交通標誌」的好習慣。

