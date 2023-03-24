2040年新售汽機車電動化！交部將設6500充電樁　「電動車更平價」

▲國道服務區提供充電樁服務。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

全球面臨氣候變遷挑戰，為邁向「2050淨零碳排」目標，電動車成趨勢，不過充電樁不足仍是痛點，我國預計2040年新售汽車和機車將全面電動化，交通部也規劃，車站、機場、國道服務區、風景區、公有停車場、飯店等，2050年底前將設置6500個充電樁；未來也將推動電動車成平價主流商品。

為達到「2050淨零碳排」目標，我國積極推動運具電動化，國發會公布台灣2050淨零排放路徑及策略，預計2030年將完成市區公車1萬1,700輛及公務車全面電動化，2040年新售小客車及機車全面電動化，其中新售小客車每年約有38萬輛，新售機車每年約有90萬輛。

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不過近年電動車大幅增加，但充電樁不足、站點太少常排隊、車位被佔用充不到等問題，仍是推動運具電動化普及的痛點。

為達成運具電動化目標，交通部也訂定使用環境配套，規劃在相關運輸節點包括國道服務區、風景區、車站、機場、公有停車場、飯店等，督導或補助所屬機關及地方政府設置充電樁，預計2050年底前慢速充電樁達6,000個、快速充電樁達500個。

▲車商也積極建置充電樁。（圖／翻攝自台灣保時捷）

此外，經濟部也規劃增加加油站等所屬轄管場域設置充電槍，及推動車輛製造或進口商透過經銷體系，於維修保養據點設置電動車充電設施。

除擴增充電樁便利性增加誘因外，交通部表示，未來也將透過推動車輛產業技術及技術人員升級轉型，關鍵零組件在地製造，使電動車在國內車輛市場成為平價主流商品。

另因應市區公車電動化目標，交通部採優先推動補助公車電動化，截至111年底已導入1,170輛電動大客車營運。計程車則將配合經濟部推動國產電動小客車量產時程推動補助。