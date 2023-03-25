睽違3年！小三通中轉今恢復上路　台商開心喊：早該開通了

▲睽違3年的小三通中轉恢復上路。（圖／記者林名翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

睽違3年的小三通中轉恢復上路！因應陸委會日前宣布，自今（25）日起開放小三通客運國人、陸配中轉政策，放寬國人及陸配可「搭船中轉」往返兩岸，同時取消原旅客預先登記作業。今日首班早上9點船班搭乘人數金門往廈門114人，廈門五通往金門133人。台商表示，之前搭班機少又貴，現在方便又省錢，開心喊「早就該開通了」。

因應陸委會日前宣布自今（25）日起開放小三通客運國人、陸配中轉政策，港務處日前邀集移民署等單位，針對旅運人數倍增後的通關查驗流程、出入境動線、旅客上下船以及防疫清潔等項目逐一討論並提出優化方案。

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金門縣港務處表示，在疫情逐漸降溫後，考量清明節民俗追思需求，陸委會公布自今年3月25日起開放小三通客運中轉之政策，放寬國人及陸配可「搭船中轉」往返兩岸，同時取消原旅客預先登記作業，但若該陸籍人士依「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」規定申請入出境許可，不得中轉台灣本島（與疫情前規定相同）。

港務處長許嘉興表示，據統計數據來看，小三通國人中轉首發日航班訂位情況並不多，每航次僅數10人登記訂位，不過各單位已有預案將視情況適時增派人力協處，港口周邊的商業服務設施也陸續啟用，盼透過各單位通力協助讓中斷3年的小三通中轉服務能穩健上路。

民眾都表示很開心，表示之前搭班機少又貴，現在方便又省錢。

此外，自3月25日起金廈航線也由每日1個往返航班調增至每日6個往返航班，4月份起泉金航線由每週2個往返航班調增至每週3個往返航班，縣府也表示將持續針對旅客搭乘人數、地區醫療量能、兩岸疫情狀況與各方需求檢討因應，爭取擴增航班及常態化，讓更多兩岸民眾搭乘，造福更多兩岸人民。航班表也已公布於港務處官網(https://harbor.kinmen.gov.tw/)，歡迎旅客查詢下載。