陳亭妃愛心贈樹苗　2000株樹苗1小時內兌盡

▲立委陳亭妃為響應2050淨零碳排目標，準備2千株樹苗，不到1小時就已經全數兌換完畢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

立委陳亭妃為響應2050淨零碳排目標，打造在森林呼吸的生活空間，特舉辦「捐發票贈樹苗」活動，為方便就近領取不用奔波，25日上午同步在立委陳亭妃安南服務處、陳亭妃與市議員陳怡珍、陳秋萍、周麗津、蔡旺詮聯合服務處各準備400棵樹苗，供民眾排隊領取，2千株樹苗不到1小時就已經全數兌換完畢。

陳亭妃指，今天雖然是補班日，但是大家愛地球、照顧弱勢的心沒有打折，鄉親們紛紛說多種樹、送愛心，又能保護地球，這個活動非常有意義。

陳亭妃表示，舉辦這個活動就是希望用實際行動挺弱勢、顧環境，今天收到的發票將全數交給華山基金會，期待中獎率爆表，以幫助孤苦無依的弱勢長輩。今天提供的2千株樹苗中，包括蘭嶼羅漢松、象牙木、小葉赤楠及山黃梔，都是容易照顧的樹種，除了有助空氣循環，更能增添綠意。民眾帶回家種植，對於節能減碳、保護地球都能盡份心力。再加上以捐贈發票的方式換取樹苗，讓植樹活動多了一層濃濃的暖意，徹底實踐「愛心森活圈」的美意。

陳亭妃強調，隨著3C科技的發展，民眾使用載具儲存發票的模式越來越普遍，連帶大幅影響弱勢團體的發票中獎收入，再加上這幾年因疫情關係，弱勢團體的募款也大受影響。因此，透過捐發票換樹苗的活動，希望能在疫情衝擊之下，結合公部門與民間的力量共同支持弱勢，喚醒更多人對於愛鄉護水、環境永續的重視，一起為地球盡一份心力。