馬英九3／27訪中國　陳亭妃：他不代表2300多萬台灣人民

▲馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，並率青年學子與陸生交流。（圖／記者黃克翔攝）



中央社

前總統馬英九將於3月27日赴中國大陸祭祖，民進黨立委陳亭妃19日晚間質疑，「馬英九要用什麼角色去訪問中國？」她強調，馬英九代表的是他個人，不代表2300多萬台灣人民。

黨政人士也質疑，北京才將今年訂為「一國兩制民主協商元年」，馬英九與國民黨必須要回答，為何選在今年訪中？此行是否代表國民黨參加北京的台灣方案民主協商？以及對「一國兩制台灣方案」民主協商的態度。

馬英九基金會執行長蕭旭岑19日發布聲明指出，馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，並率同青年學子與陸生交流。此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市。

中國官媒新華社日前報導，國台辦主任宋濤在2023年第一期「兩岸關係」雜誌發表新年寄語時表明，將在一中原則和「九二共識」基礎上，與台灣各界有識之士，就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商。

黨政人士表示，去年8月美國眾議院議長裴洛西訪台後，解放軍在台海周邊舉行大規模軍演，北京事後為化解國際壓力，找國民黨組團赴中國；今年北京甫宣布是「一國兩制民主協商元年」，國民黨隨後就組團去中國。

黨政人士指出，國民黨訪陸團回來後，台海中線的解放軍威脅不減反增，近日更傳出試圖用重金挖走台灣的邦交國宏都拉斯；在此情勢下，國民黨的「民主協商團」還一團一團出訪中國，是否有真心尊重理解台灣人民的感受。

▲陳亭妃質疑，馬英九要用什麼角色去訪問中國。（圖／記者林悅翻攝）



陳亭妃晚間向媒體表示，馬辦19日的聲明，基本上給國民黨一個非常大震撼彈，將會影響國民黨2024選舉；她指出，中共總書記習近平2019年對外宣布，九二共識就是一個中國，「既然在一個中國，馬英九要用什麼角色去訪問中國？」

陳亭妃提醒馬英九說，「你代表的是你個人，你不代表2300多萬人民，台灣人民不允許你去做這樣所謂訪問的動作」；中國這個「歹厝邊」打壓台灣的國際空間、外交參與，請馬英九切記，訪問中國的動作是代表他個人，不能代表台灣人民所有的聲音。