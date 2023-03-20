　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九下周赴陸　綠委：僅代表個人，不代表台灣人民

▲馬英九受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲前總統馬英九下周將赴陸祭祖。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者呂晏慈／台北報導

前總統馬英九下周將赴中國大陸祭祖，成為74年來首位踏上大陸的中華民國卸任總統，民進黨立委陳亭妃質疑，中國不斷地用武力犯台、吃台灣豆腐，而且中國國家主席習近平對外宣布「九二共識」就是「一個中國」，馬英九的動作不能代表所有台灣人民的聲音；民進黨立委王定宇喊話，「勿忘自己曾經是中華民國台灣的民選總統，不要失格！」

陳亭妃受訪表示，馬英九辦公室的聲明是給國民黨一個非常大的震撼彈，而這個震撼彈會影響到國民黨在2024年的總統及立委選舉。她指出，習近平在2019年對外宣布「九二共識」就是「一個中國」，既然就兩岸就是一個中國，請問馬英九要用什麼角色訪問中國，所以馬英九代表的僅是他個人，不能代表全台灣超過2300萬的人民。

陳亭妃說，台灣人民不會允許馬英九去做這樣的訪問，中國不斷地吃台灣的豆腐，不斷地用武力犯台、不斷地在干擾台灣，這個壞鄰居打壓台灣的國際空間與外交的參與，「我們沒有辦法接受這樣的壞鄰居」，馬英九今天的動作僅是代表他個人，絕對不能代表全台灣所有人民的心聲，「請你切記」。

王定宇也指出，這類人來台灣一輩子了，還是以中國為根，視台灣為暫居之地，只能提醒當過總統的馬英九，3個不要、1個勿忘：不要呼應中共的「反台獨」，不要呼應中共的「92一中」，不要說出「台灣前途由二岸人民決定」的蠢話，這是將2300萬台灣人民的前途交給12億中國人決定，而中國12億人民的決定權全部都在中共習近平一黨一人手上；勿忘自己曾經是中華民國台灣的民選總統，不要失格。

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／馬英九訪陸　「12天行程」公布
投資人暴動！　逾5200億債券變壁紙
BLACKPINK開唱爆「特權跟風亂象」　她揭內幕：在台灣當
快訊／馬英九訪陸　國台辦回應了
直擊／蛋商放話休市！　搶蛋人潮排滿200公尺
快訊／神岡桶屍案　蛇蠍女殺人、棄屍罪起訴
「你在我裡面舒服嗎」　綠大老姪女鹹濕對話曝光
「全台有雨」時間曝　中南部連下3天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

馬英九「不會到北京」！陸方將稱「馬先生」　12天行程一次看

吳萼洋曝北市公園1細節「大改變」　盛讚：去年投蔣萬安是正確的

馬英九早有意訪陸　民進黨那年一招封殺國民黨「兩岸牌」

馬英九赴陸影響藍2024布局？　蕭旭岑：顧大局的人會單純處理

轟選策會之亂「傅崐萁像病毒」　金溥聰：朱立倫沒有責任嗎？

馬英九下周赴陸　綠委：僅代表個人，不代表台灣人民

馬英九訪陸影響藍2024選情？　金溥聰曝一重點：祭祖是名正言順

幕後／同室操戈！民進黨今啟動立委初選登記　多縣市黨內互打

馬防部官兵沙灘求救沒肉吃「未受懲處」　現況曝光

馬英九3／27訪中國　陳亭妃：他不代表2300多萬台灣人民

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

藝人也瘋BLACKPINK！楊祐寧台下熱舞　「亂象狂爆」郭書瑤制止被嗆：Ｘ小

台68四輪撞重機落跑？　駕駛曝第一視角：他也逼車

草蜢「衝下台找張小燕.羅時豐」超脫序XD　《寶貝，對不起》《忘情森巴舞》嗨炸

林務局公務車「阿婆灣大迴轉」　20歲重機騎士對撞...傷重不治

台68四輪撞重機落跑！　2車較勁「第一視角曝」

馬英九「不會到北京」！陸方將稱「馬先生」　12天行程一次看

吳萼洋曝北市公園1細節「大改變」　盛讚：去年投蔣萬安是正確的

馬英九早有意訪陸　民進黨那年一招封殺國民黨「兩岸牌」

馬英九赴陸影響藍2024布局？　蕭旭岑：顧大局的人會單純處理

轟選策會之亂「傅崐萁像病毒」　金溥聰：朱立倫沒有責任嗎？

馬英九下周赴陸　綠委：僅代表個人，不代表台灣人民

馬英九訪陸影響藍2024選情？　金溥聰曝一重點：祭祖是名正言順

幕後／同室操戈！民進黨今啟動立委初選登記　多縣市黨內互打

馬防部官兵沙灘求救沒肉吃「未受懲處」　現況曝光

馬英九3／27訪中國　陳亭妃：他不代表2300多萬台灣人民

獨／賈永婕被打臉說謊「證據照曝光」！　誇張1舉動惹火BLACKPINK粉絲

姊阻弟赴杜拜打工　機場撕護照遭掐脖！主謀竟嗆：會找人打妳

BLACKPINK演唱會黃牛票喊到40萬　史哲：盡速修法重罰

馬英九「不會到北京」！陸方將稱「馬先生」　12天行程一次看

泰國正夯！KKday推曼谷5天機加酒1萬2有找　還能玩睽違3年潑水節

吳萼洋曝北市公園1細節「大改變」　盛讚：去年投蔣萬安是正確的

好命！　「這4個時辰出生」一輩子不缺錢

小心點啊！大谷翔平嗆聲墨西哥好友　瞪大眼表情引熱議

場外撿到2張6800元BLACKPINK門票　警4.5萬人海中找到女失主

今天衝了！賣場「60元超佛炸排骨便當」開賣時間曝　每天限量搶

特寫美容師清頑固粉刺超療癒！　竄出「飽滿蘿蔔根」網讚：痛快

政治熱門新聞

馬英九訪中　陳亭妃：他不代表台灣人

挑戰何志偉！　王世堅明上午登記

快訊／領6000元！　財政部：3月22日起開放上網登記

沙灘求救沒肉吃　馬防部官兵現況曝光

公教退撫新制7月上路　林濁水見「缺口」批：年改成果被澎風美化

快訊／馬英九本月底訪陸！時間行程曝光　未安排會見習近平

馬英九3月底登陸行程曝光　國民黨祝福：對兩岸交流有正向幫助

民進黨今啟動立委初選登記　多縣市黨內互打

馬英九出境管制已屆滿　赴中前2天、返台7天內仍要向總統府申報

即／王世堅參戰2024！明登記挑戰何志偉

馬英九訪陸　立委盼他別喪權辱國

林昶佐不連任立委　洪慈庸：家庭為重無意願參選

馬英九訪陸影響藍2024選情？　金溥聰曝一重點：祭祖是名正言順

登記6000元！22起日每日兩組

更多熱門

相關新聞

馬英九訪陸影響藍2024選情？　金溥聰曝一重點：祭祖是名正言順

馬英九訪陸影響藍2024選情？　金溥聰曝一重點：祭祖是名正言順

馬政府時代的前國安會秘書長金溥聰今（20）日接受媒體專訪，針對前總統馬英九擬於3月27日至4月7日赴陸祭祖，金表示，馬以祭祖為由是「名正言順」，民進黨前主席謝長廷等都曾以此訪陸，重點是馬的表現如何，要讓民進黨沒有可以找麻煩的理由。

普丁歡迎中助終戰烏克蘭　讚俄中關係歷史最高點

普丁歡迎中助終戰烏克蘭　讚俄中關係歷史最高點

疫源新發現！中國分享又下架　WHO促數據透明化

疫源新發現！中國分享又下架　WHO促數據透明化

馬英九訪中　陳亭妃：他不代表台灣人

馬英九訪中　陳亭妃：他不代表台灣人

馬英九3月底登陸行程曝光　國民黨祝福：對兩岸交流有正向幫助

馬英九3月底登陸行程曝光　國民黨祝福：對兩岸交流有正向幫助

關鍵字：

民進黨國民黨馬英九王定宇陳亭妃中國大陸台灣

讀者迴響

熱門新聞

即／國1北向204.3k凌晨10車追撞釀7傷

粉絲送機撲空！BLACKPINK「臨時改離台時間」原因曝

女友「上台被男歌手空幹」他崩潰分手

「最美老師」遭控出軌人夫　意外扯出綠營3大老

教練示範垂降墜13F摔死　學員目睹

周二春分到！專家點名4生肖注意身體

直擊／BLACKPINK離台！　Rosé一下車送愛心

他被女友妹逼愛愛！ChatGPT答案驚呆全場

一家五口陳屍住處！40歲男先殺妻小再輕生

後車牌黏2塊凸面鏡！內行揭真實用途

解渴春雨！　鋒面雨帶報到時間曝

她與女友吵架！找前男友慘被硬上

女網紅搭車遭評分！高中生：脫口罩很醜

看完BLACKPINK...北上遇「10車連環撞」　2hrs卡死國道一號

今晚變天！　「解渴雨帶」來襲時間曝

更多

最夯影音

更多
草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD
BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面