馬英九下周赴陸　綠委：僅代表個人，不代表台灣人民

▲前總統馬英九下周將赴陸祭祖。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者呂晏慈／台北報導

前總統馬英九下周將赴中國大陸祭祖，成為74年來首位踏上大陸的中華民國卸任總統，民進黨立委陳亭妃質疑，中國不斷地用武力犯台、吃台灣豆腐，而且中國國家主席習近平對外宣布「九二共識」就是「一個中國」，馬英九的動作不能代表所有台灣人民的聲音；民進黨立委王定宇喊話，「勿忘自己曾經是中華民國台灣的民選總統，不要失格！」

陳亭妃受訪表示，馬英九辦公室的聲明是給國民黨一個非常大的震撼彈，而這個震撼彈會影響到國民黨在2024年的總統及立委選舉。她指出，習近平在2019年對外宣布「九二共識」就是「一個中國」，既然就兩岸就是一個中國，請問馬英九要用什麼角色訪問中國，所以馬英九代表的僅是他個人，不能代表全台灣超過2300萬的人民。

陳亭妃說，台灣人民不會允許馬英九去做這樣的訪問，中國不斷地吃台灣的豆腐，不斷地用武力犯台、不斷地在干擾台灣，這個壞鄰居打壓台灣的國際空間與外交的參與，「我們沒有辦法接受這樣的壞鄰居」，馬英九今天的動作僅是代表他個人，絕對不能代表全台灣所有人民的心聲，「請你切記」。

王定宇也指出，這類人來台灣一輩子了，還是以中國為根，視台灣為暫居之地，只能提醒當過總統的馬英九，3個不要、1個勿忘：不要呼應中共的「反台獨」，不要呼應中共的「92一中」，不要說出「台灣前途由二岸人民決定」的蠢話，這是將2300萬台灣人民的前途交給12億中國人決定，而中國12億人民的決定權全部都在中共習近平一黨一人手上；勿忘自己曾經是中華民國台灣的民選總統，不要失格。