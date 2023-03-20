捐發票贈樹苗　陳亭妃邀民共創「愛心森活圈」

▲立委陳亭妃特地舉辦「捐發票贈樹苗」活動，大家用2張發票換取1棵樹苗，捐贈發票將全數交給華山基金會，期待中獎率爆表以幫助孤苦無依弱勢長輩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為鼓勵民眾植樹減碳並傳播愛心，立委陳亭妃特舉辦「捐發票贈樹苗」活動，3月25日星期六上午10時同步在立委陳亭妃安南服務處、陳亭妃與市議員陳怡珍、陳秋萍、周麗津、蔡旺詮聯合服務處各準備400棵樹苗，用2張發票換取1棵樹苗，捐贈發票將全數交給華山基金會，期待中獎率爆表，以幫助孤苦無依弱勢長輩。

陳亭妃指出，「森活圈」就是今年林務局植樹月的主題，也代表我們要爲2050淨零碳排的目標來努力，共同打造如同在森林呼吸的生活空間。在提供的2000棵樹苗中，包括蘭嶼羅漢松、象牙木、小葉赤楠及山黃梔，都是容易照顧的樹種，除了有助空氣循環，更能增添綠意。民眾帶回家種植，對於節能減碳、保護地球都能盡份心力。再加上以捐贈發票的方式換取樹苗，讓植樹活動多了一層濃濃的暖意，徹底實踐「愛心森活圈」的美意。

陳亭妃表示，隨著3C科技的發展，民眾使用載具儲存發票的模式越來越普遍，連帶大幅影響弱勢團體的發票中獎收入，再加上這幾年因疫情關係，弱勢團體的募款也大受影響。因此，透過捐發票換樹苗的活動，希望能在疫情衝擊之下，結合公部門與民間的力量共同支持弱勢。

「捐發票 贈樹苗」的地點：安中路二段8號、海安路3段963號、永大路3段79號、金華路1段468號、崇明路111號。