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社會 社會焦點 保障人權

3男撿屍醉女「搭小黃凍未條指侵」　各賠20萬下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

廖姓、張姓大學生以及呂姓工人2021年11月間在台北市某夜店結識女子A，竟趁對方酒醉時撿屍，並在計程車上、呂男住處輪流以手指性侵得逞。新北地院法官認為，3人犯後皆已坦承犯行，也各自賠償20萬元，加上A女表明願意原諒他們，最終依乘機性交罪判處3人各1年8個月有期徒刑，緩刑4年，還要接受10小時的法治教育課程。

▲汽車,方向盤,交通,行人地獄,斑馬線,馬路,紅燈,路口,轎車,車頂,車輛。（圖／ETtoday資料照）

▲3人在夜店撿屍A女，竟趁計程車司機不注意時，在車上伸出狼爪。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

判決書中提到，廖男、張男和呂男2021年11月28日凌晨1時許前往台北市某夜店飲酒作樂，期間結識A女，4人一起喝到凌晨3時許，他們見A女處於酒醉狀態，竟起了色心，將人帶上計程車，由坐在副駕駛座的呂男指路，另外2人則在後座偷偷輪流襲胸、指侵得逞。

等到計程車抵達呂男住處，3人又趁著A女醉到無法反抗之際，再次伸出狼爪。事後A女酒醒驚覺身體狀況有異，立即拿出手機呼叫Uber，並向Uber司機求救，然後在司機的協助下成功脫困、報警。

3人到案之後皆坦承指侵A女，並各自給付20萬元和解金。A女在法庭上也表明，她已經與3人達成和解，願意原諒他們。

新北地院法官認為，廖男、張男仍在大學就讀中，呂男則是一名工人，經濟狀況普通，考量到3人是因為血氣方剛、一時性慾難耐，才會失慮觸法，事後均已坦承犯行，也獲得受害人諒解，態度尚佳，足見有悔悟之心，最終依乘機性交罪判處3人各1年8個月有期徒刑，緩刑4年，緩刑期間應付保護管束，同時還要接受10小時的法治教育課程，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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