我殺警的啦！朋友林森北玩槍被盤查　他嗆聲「X你娘」全被壓制

記者邱中岳／台北報導

北市中山警分局在18日凌晨3時許，在林森北路執行路檢勤務，見到1名男子在路邊把玩手槍，立刻上前盤查，在雙方爭論之際，另名男子突然衝出來理論，頻頻質問警員「三小阿」，連朋友都拉不住，最後還嗆警「我殺警的啦，怎樣」，最後發生推擠衝突，慘被壓制後全部被警員壓制帶回。

警方調查，30歲的黃姓男子在中山區林森北路上把玩手槍，正在被執行路檢的警員發現，警員立刻上前盤查，結果警員盤查黃之際，32歲的莊姓男子直接跑出來嗆聲，連事主黃男都拉不住，最後還向警員嗆聲「我殺警的啦，怎樣」，雙方也發生推擠衝突。

▲他在路邊玩瓦斯槍被盤查，不爽嗆警直接被壓制。（圖／記者邱中岳翻攝）

黃、莊2人還直接朝警員嗆「X你娘」，莊姓男子還朝警員咆哮「我殺警案的啦」，警員直接回嗆「殺警案又怎樣」，最後全部被帶回派出所，手上的槍枝經過鑑驗為瓦斯鎮暴槍，檢驗殺傷力不足。

▲莊姓男子不滿警員盤查，直接嗆警「我殺警案的」，仍被警員壓制帶回。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方訊後依照社會秩序維護法、妨害公務等罪嫌送辦，至於自稱涉及殺警案的莊姓男子，據悉，曾經在2014年糾眾前往信義區夜店，且打死刑警薛禎國，莊則是在場助陣，所以被判刑3個月，得以易科罰金。