一圖看一周降雨分布！連3天全台炸春雨　「2地防猛烈雨彈雷電」

▲今起到下周一各地都會出現降雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

春雨來了，受華南雲系移入影響，今天(25日)入夜後到明天(26日)水氣最多，各地都有降雨，中部以北山區或東半部山區，有較多雨量，不排除有短延時強降雨，另要嚴防強風、雷電產生。

氣象局預報員葉致均表示，台灣風場吹偏東北風，華南有滯留鋒面，往東移動後，今天下半天起各地雲量增加，會有下雨產生，今晚到明天是水氣最多時間點，明天各地天氣不穩定，且會有降雨；下周一(27日)高壓系統出海，入夜後冷空氣影響逐漸減弱，華南雲系水氣有逐漸減少趨勢。下周一開始，水氣有逐漸減少，下周二(28日)高壓出海，風場偏東風為主，水氣偏少，剩迎風面地區有降雨產生。

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下周三、下周四(29日~30日)，台灣北方有低壓環流產生，華南會有水氣移出，水氣有增多趨勢，迎風北部、東半部降雨明顯，下周五(31日)之後，風場轉偏南風，水氣減少，剩東半部有降雨產生。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

針對未來一周降雨分布，葉致均表示，今入夜開始到明天，隨華南雲雨區水氣偏多，各地會有短暫陣雨或雷雨，中部以北山區或東半部山區，有較多雨量，沿海地區對流雲系往東移動，不排除有短延時強降雨；下周二水氣減少，北部、東半部、中部山區有降雨，跟周日降雨相比趨緩許多，下周三、下周四華南水氣移出，配合北方低壓系統發展，北部、東半部和中部會有降雨出現，周五後水氣減少，風場以吹偏南風為主，剩東半部、北部山區零星飄雨，其他多雲到晴。

葉致均說明，今天晚上到明天水氣最多，各地天氣比較不穩定，有短暫雨和雷雨出現，雨量比較明顯地區為中部以北、東半部，南部山區要看水氣是否有南壓，今晚到明天要留意天氣變化，針對降雨對南部旱象雖有點幫助，但要解旱象還是有點距離。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

溫度變化部分，葉致均指出，今開始受東北季風影響，高溫剩20度上下，其他地區在陽光照射下，中南部約28度，南部近山區高溫有31到32度；周日水氣明顯增多，花東中南部高溫也有下降，約22到25度，明顯轉涼，北部約18到20度，天氣偏涼，低溫部分，中部以北、東北部約15到17度，其他地方18到20度，早晚偏涼。

下周一、下周二之後，東北季風減弱，溫度回升，雲量偏多，溫度回升有限，後期風場偏南風，溫度才會明顯回升。