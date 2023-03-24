洗刷行人地獄汙名！公總動員9大運輸業　「路口停讓行人」

▲公路總局推動客運、公車、遊覽車、貨車等9大運輸業路口停讓行人。（圖／記者莊喬迪攝）

記者李姿慧／台北報導

過往台中曾發生一名女子和外籍丈夫推著嬰兒車過斑馬線，遭左轉公車撞倒，女子及嬰兒慘死，讓台灣「行人地獄」惡名雪上加霜。公路總局祭出「九大運輸業路口停讓行人」方案，動員近9千家運輸業推動駕駛人路口慢看停，並將停讓行人納入考評項目。

公路總局推動「九大運輸業路口停讓行人」計畫，於3月13日、20日與各業全國聯合會研商，九大運輸業包含公路客運49家、市區客運121家、遊覽車客運業893家、貨運三業5,714家、計程車車隊71家及小客貨租賃業1,940家，宣示響應從業駕駛人路口慢看停，包括接近路口時應減慢速度，轉彎前暫停並擺頭察看左右有無人車，遇有行人應停等讓行人優先通行等要領。

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公路總局表示，已修訂客運業相關補助規定，於客運評鑑計畫納入路口停讓考評項目，做為路線續營、督導及獎懲參據；監理機關排定每週路口稽查、場站或公司查核，督導業者嚴格要求車輛駕駛人。最後也要運輸業者落實自主管理措施，包含駕駛人勤前提醒、教育訓練、自主稽查等作為，公路總局也已提供路口停讓指差確認宣導影片，供各業者參考使用。

公路總局局長陳文瑞表示，3月13日起，監理單位已派員到重要路口執行稽查任務，若有查獲未落實路口停讓運輸車輛，將由監理機關督導業者對個別駕駛人加強管理，今年1月和3月也已修訂公運計畫補助和公路客運營運虧損補貼要點，業者落實度會納入補助考量，落實執行才會撥款補助，客運評鑑也將納入停讓考評項目。