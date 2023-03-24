補班日搶麥當勞、肯德基超值美食餐券　漢堡王兩款必吃買一送一

▲網購業者在補班日推超值餐券，秒殺款「漢堡王」花生培根牛肉堡買一送一。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

本周六（3/25）又要迎來補班日，網購業者推出省錢優惠、美食餐券來療癒上班族，高CP值漢堡買一送一、點心拼盤下殺62折，精選麥當勞、肯德基、漢堡王等必吃美食即買即用，小確幸提振士氣。而有出遊打算的人，可趁這時候逛線上春季旅展撿便宜，例如玩韓國雙人券團費免萬元，有吃有玩，又能讓荷包省下一筆。

補班不憂鬱，東森購物網「初春漫時光」活動登場，集結美妝、保健、熱銷3C等眾多品項下殺，滿額抽「丘丘‧森旅一泊二食」雙人住宿券，還有全站消費抽東森幣200枚、挑戰任務拿$1300、集點加價購等多重好康，清明五天連假即將到來，站上同步展開春季旅展，國外旅遊、國內住宿及星級飯店、吃到飽等餐券祭出超值價，台中日光溫泉花見西餐廳平日午餐茶券不到600元、韓國雙城遊吃好住好玩更好五日雙人券未稅價9,900元，玩日韓最便宜萬元有找，滿額加碼登記再抽「精彩澎湖奇幻迪士尼花火節四日（四人一室）單人券」。

▲東森購物網同步展開「初春漫時光」、「春季旅展」兩大活動。（圖／記者洪菱鞠攝）

看準補班美食商機，momo購物網結近千款美食、飲品餐券，即日起至3/31限時下殺5折起，其中精選話題必吃美食餐券，「漢堡王」花生培根牛肉堡、小怪獸香豬脆雞堡兩款有買一送一，搶到CP值最高，「麥當勞」20塊麥克鷄塊+6塊雞翅點心拼盤活動價208元，大麥克+勁辣鷄腿堡+10塊麥克鷄塊+2份大薯條+2杯中杯可樂現省115元，同時集結肯德基、頂呱呱、必勝客、COLD STONE酷聖石等連鎖品牌，炸雞、比薩、經典蛋塔、呱呱包或冰淇淋等熱銷夯品都有優惠價可搶購。

蝦皮購物攜手神腦、小米、Reebok等大牌，3/25當天推出七大時段最低5折起及品牌旗艦店下殺1元兩大優惠，Xiaomi小米手環7 Pro、POCO X4 GT 5G最便宜只要1元，熱門的iPhone 14 Plus 128GB、Nintendo Switch OLED白色主機祭出破盤價，搶到現省一半；每小時再灑限量優惠券，還有商城85折券、92折券，最高現折5,000元，12點、18點則有100元優惠券加碼發放，用各項好康來趕走補班壞心情。