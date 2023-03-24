謠傳上網登記領6000恐洩個資　鄭文燦闢謠：專案結束後即銷毀

▲行政院副院長鄭文燦。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院24日三讀通過疫後特別預算，最快4月6日全民普發現金6000元政策就可開始執行。行政院副院長鄭文燦24日受訪表示，針對民眾上網登記的身分證跟健保卡個資，數位部會在專案結束後銷毀，不會有個資外洩問題；而若新換健保卡的卡號，必須等資料庫更新，要稍晚一點才能登記。

鄭文燦受訪時說，感謝立法院各黨團通力合作，提出了非常多寶貴意見，讓這一次疫後振興的特別預算，可以順利進入審查，我們希望能夠在審查過後，就可以推動各項計畫，包括照顧民眾、照顧產業的計畫。

鄭文燦表示，目前大家關心的6000元現金發放，網路登記已經開始，目前登記都很順利，前5天是按照身分證末一碼的數字分流，今天是登記4跟5，2天登記下來，網路上確實沒有塞車的現象。

但鄭文燦提醒，有2點要特別跟大家報告，第1點就是因為有身分證跟健保卡的個資，因此數位部會在專案結束後銷毀，不會有個資外洩的問題，請大家放心，網路上呼籲不要登記，那是對於個資保護不夠瞭解。

第2點，有關新換健保卡的卡號，必須要稍晚一點才能登記，因為資料庫是以3月19日為基準，新換卡的也可以登記，稍微晚個幾天，我們會把資料庫更新。

另外，行政院針對央行宣布升息半碼，也宣布相關因應措施，鄭文燦說，關於升息帶來的影響已經進行各種方案評估，其中升息半碼由政府吸收的部分，包括學貸、勞工紓困貸款、中小企業的紓困振興貸款，也包括青創貸款；至於說房貸部分，財政部跟金管會會審慎研議，有關房貸部分如何縮小衝擊。