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全裸床照勒索！「深偽變臉詐騙」鎖定各大學教授　學者驚：很恐怖

▲▼北醫大在網站公告，提醒有不肖人士透過盜取他人網路相片進行非法合成。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲北醫大在網站公告，提醒有不肖人士透過盜取他人網路相片進行非法合成。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

網紅「小玉」朱玉宸與助理莊炘睿，涉嫌利用深偽技術（Deep Fake），將色情片主角合成黃捷等政治人物臉部後進行牟利，最近傳出詐騙集團以類似手法恐嚇大學教授，包括北醫大與成大等校都傳出教授收到信件，並向警方報案，成大李忠憲教授更在個人臉書分享此事，直言「真的很恐怖！」北醫大也在官網提醒這個新型詐騙手法，指這是透過盜取他人網路相片進行非法合成來勒索。

▲▼李忠憲分享日前收到的Deep Fake恐嚇信。（圖／翻攝自李忠憲臉書）

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▲李忠憲分享日前收到的Deep Fake恐嚇信。（圖／翻攝自李忠憲臉書）

網紅「小玉」朱玉宸等人，利用深偽技術，將色情片主角合成為網紅、政治人物等人臉部而牟利，包括高嘉瑜、黃捷等知名女性民代都曾受害，合成換臉A片出售牟利逾1338萬元，去年一審各被各判刑5年6月與3年8月。

不過，近期類似詐騙手法也蔓延到各大學，包括北醫大、成大等多所大學教授，近期都收到類似案件，成大電機系教授李忠憲就在臉書上PO文，指自己收到Deep Fake自己不雅影像的恐嚇信，「真的很恐怖」，隨後再PO文表示，發現很多教授同仁都收到這個詐騙信件，成大也發信通知，若收到信件內容為不雅照片偽造頭像並要求加入LINEID支付贖金，屬於詐騙信件，也提醒不要理會。

北醫大日前也在網站公告，提醒這個新型詐騙手法，指近期發現不肖人士，透過盜取他人網路相片進行非法合成，並利用公開資訊，寄信勒索教職員，資安組已經將相關帳號公報165調查，並提醒收到類似信件者勿驚慌，也不要主動與寄信者聯繫。

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