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2023南區就業博覽會　近萬人湧入成大求職

▲「2023 南區就業博覽會」，12日上午在成功大學光復校區熱鬧登場，現場 254 家企業提供逾 1.4 萬個工作機會，吸引近萬名求職與求才者湧入。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2023 南區就業博覽會」，12日上午在成功大學光復校區熱鬧登場，現場 254 家企業提供逾 1.4 萬個工作機會，吸引近萬名求職與求才者湧入。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南台灣最大規模徵才活動「2023 南區就業博覽會」，12日上午在國立成功大學光復校區熱鬧登場，現場 254 家企業提供逾 1.4 萬個工作機會，吸引近萬名求職與求才者湧入活動會場，現場提供包含國內外的工作機會及多元類別的徵才需求，求職氣氛熱絡。

▲「2023 南區就業博覽會」，12日上午在成功大學光復校區熱鬧登場，現場 254 家企業提供逾 1.4 萬個工作機會，吸引近萬名求職與求才者湧入。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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2023 南區就業博覽會規模盛大，徵才產業類別多元。根據求職者觀察分享，現場部分職缺特別強調跨領域整合能力；對於非應屆畢業生求職者，企業則較重視工作經驗累積及工作態度等。因應疫情和緩，亦有求職者表示將鎖定外商公司尋找國外工作機會。

▲「2023 南區就業博覽會」，12日上午在成功大學光復校區熱鬧登場，現場 254 家企業提供逾 1.4 萬個工作機會，吸引近萬名求職與求才者湧入。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成大副校長郭耀煌表示，大學主要任務是匯集最新、最專業的知識以及人才培育，而不管人才、知識都需要在實戰場合發揮，積極面對未來，瞄準未來與社會需要，才能建立緊密夥伴關係。「成大創校以來就是以社會參與為目標，我們不停留在學術象牙塔，我們所培養的人才一定是緊密的、充分的扣合產業與社會發展需求。很榮幸成大能跟各界合作，共同提供企業最好的人才、最卓越的研究成果，一起努力帶動大南方創新永續發展。」

台南市勞工局長王鑫基代表市長黃偉哲出席南區就業博覽會開幕活動，並於活動前拜訪多家企業攤位。王鑫基表示，現場很多企業提到「搶人才一定要來成大，成大的就業博覽會不能不來，顯示產業界對本次就業博覽會相當重視。南區就業博覽會在成大舉辦，台南市市民受惠最多，台南已連續 4 年創下六都失業率最低，感謝各界共同努力共創亮麗佳績，祝福今日在場的企業與求職者都能心想事成，如願成功。」

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署副署長許慧香表示，成大這場就業博覽會是南部最大場，也是很多企業爭相要來的活動，每年都很搶手。希望企業與求職者能在今日的南部暖陽中，找到最優秀的人才及最滿意的工作。「後續如有需要相關的就業服務、職業訓練或是技能檢定甚至創業，都可以來雲嘉南就業分署及台南市政府，大家一起合作，共同面對大缺工時代的來臨。」

▲「2023 南區就業博覽會」，12日上午在成功大學光復校區熱鬧登場，現場 254 家企業提供逾 1.4 萬個工作機會，吸引近萬名求職與求才者湧入。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2023 南區就業博覽會現場徵才活動時間從上午 10 點開始到下午3 點結束。上午舉行開幕儀式，多所協辦學校、公部門及產業界代表出席與會，包含：台灣應用材料股份有限公司半導體產品處處長裴典智、聯華電子股份有限公司執行廠長莊裕智以及台灣艾司摩爾股份有限公司招募資深經理周鈺舜。

2023 南區就業博覽會由成功大學與南部 11 所大專校院攜手合辦，3月9日到12日推出 53 場企業徵才說明會，事先線上報名參加的校內外求職者不分身分與年紀。12日現場徵才活動共開設324個攤位，徵才產業類別多元，含蓋人力仲介、公營事業、半導體、交通、運輸倉儲、光電、百貨零售流通、房仲、不動產、金融、保險、建築、營造、專業、科學及技術服務業、教育服務、軟體網路、電子電機、電信通訊、電腦周邊、製造、餐飲觀光旅宿、環保、醫療保健等。其中以國軍招募中心徵求 1200 名新血最多；台積電、信義房屋分別以 1000、945 名居次。另外，台達電、瑞昱、中科院、工研院也各提供 500 個以上的工作機會。

▲「2023 南區就業博覽會」，12日上午在成功大學光復校區熱鬧登場，現場 254 家企業提供逾 1.4 萬個工作機會，吸引近萬名求職與求才者湧入。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2023南區就業博覽會最大攤位包含：ASML、台積電、聯電、鴻海精密工業、聯詠、群創、華碩電腦、中華電信、瑞昱、美商科磊、遠東金士頓科技、慧榮科技等，吸引眾多求職者駐足詢問。活動現場，多家企業推出豐富活動吸引求職者目光，例如：台泥以電動車闖關遊戲，讓求職者透過通關遊戲認識台泥除了水泥之外在再生能源、電動車電池、綠色能源等相關產業布局。

為強化徵才多元性，主辦單位於網頁標示本國籍、外籍生之外，再增加博士生需求之標註，以強化博士班畢業生就業機會的佈局。根據統計，本屆博覽會共有 172 家企業有博士班畢業生需求，另有162家企業提供外籍生就業機會。2023年新加入的協辦單位「經濟部投資業務處」（Contact TAIWAN），亦於現場設攤輔導境外生留台工作。

▲「2023 南區就業博覽會」，12日上午在成功大學光復校區熱鬧登場，現場 254 家企業提供逾 1.4 萬個工作機會，吸引近萬名求職與求才者湧入。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2023南區就業博覽會活動地點包含光復校區中正堂、雲平廣場及學生活動中心前等地。成大化工所與光電所學生表示，現場攤位十分豐富，可以認識許多企業，期待之後的南區就業博覽會「規模可以再辦更大，不要輸給北部學校！」來自高雄大學的企管系學生，目標是想了解外商企業海外招募需求，並認為成大舉辦的南區就業博覽會的企業類別相當齊全，且動線明確，「不用彎來彎去，非常好逛！

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